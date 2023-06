Kolumne Und jährlich grüsst das Sittertobel Am Donnerstag hat das Open Air St.Gallen begonnen. Der Autor geht mittlerweile lieber nach Hause, statt im Schlamm zu zelten. Und doch reizt es ihn jedes Jahr aufs Neue.

Die Wetterprognose für den Open-Air-Samstag sieht dieses Jahr nicht ganz so gut aus wie 2022. Bild: Michel Canonica (2. 7. 2022)

Es ist wieder so weit: Das Open Air St.Gallen hat begonnen. Am Mittag wurde das Gelände geöffnet, zuvor erstreckte sich die Schlange im Wartebereich kilometerweit das Tobel hinauf. Wie man dieser Tage lesen konnte, standen die ganz Vergifteten bereits seit Dienstagmorgen im Sittertobel an.

Abgesehen von den Dienstags-Anstehern: Der ganz grosse Pulk entsteht jeweils ab Mittwochabend und dann vor allem ab dem frühen Donnerstagmorgen. So konnte man am Bahnhof St.Gallen und Umgebung am Donnerstagmorgen wieder ein sich jährlich wiederholendes Schauspiel beobachten: Zahlreiche Gruppen zumeist Jugendlicher schleppen grüne, prall gefüllte Container, Pavillon-Gestänge und Campingstühle hinter sich her. Gefüllt sind die Container jeweils mit allem Möglichen, was für vier Tage Tobel halt so benötigt wird. «Wir haben 230 Würstli gekauft», sagte beispielsweise Florin Göggel dem «Tagblatt». Er ist einer derjenigen, die seit Dienstagmorgen im Sittertobel anzutreffen sind.

Natürlich darf auch das «Schüga» am Open Air nicht fehlen. An der vergangenen Ausgabe des OASG wurden 170’000 Liter oder umgerechnet 1000 Badewannen Schützengarten-Bier ins Tobel geliefert, wie die Brauerei auf Anfrage verriet. Das St.Galler Bier wird während des Open Airs sogar in PET-Flaschen verkauft. Wen es nun wunder nimmt, wie das schmeckt: nicht so gut. Vor allem, wenn es schon seit geraumer Zeit in einem stickigen, heissen Zelt herumgelegen ist. Da genehmige ich mir mittlerweile lieber ein kühles, direkt auf dem Gelände.

Allgemein gehöre ich seit einiger Zeit nicht mehr zu der Gruppe Menschen, die am Donnerstagmorgen ansteht und im Tobel zeltet. Viel lieber gehe ich jeweils über Nacht nach Hause, gönne mir eine entspannende, heisse Dusche und schlafe am Morgen danach aus. Dann warte ich, bis das Wetter sich wieder bessert und kehre am frühen Nachmittag ins Tobel zurück. Doch wenn ich jährlich die vielen Fotos und Storys meiner Kolleginnen und Kollegen auf Instagram sehe, die anstehen und im Sittertobel übernachten, reizt es mich auch, mal wieder am Open Air zelten zu gehen. Vielleicht nächstes Jahr. Sage ich mir seit Jahren.