Speerspitz/Seitenblick Sie geht wieder los, die Suche nach dem perfekten Geschenk In gut einer Woche ist bereits Heiligabend. Wer noch Geschenke braucht, gerät langsam unter Zeitdruck. Doch soll man schenken? Larissa Flammer

Ist ein Buch das richtige Geschenk? Bild: Hanspeter Schiess

Schreiben Sie Wunschzettel? Oder erfüllen welche? Schon bald läutet der (Advents-)Kalender den Schlussspurt für die diesjährige Suche nach Weihnachtsgeschenken ein. Während die einen schon Wochen – ja Monate – vor der Bescherung alle Geschenke beisammenhaben und sich nur noch darüber Gedanken machen müssen, wo sie diese in der Zwischenzeit verstecken, sind andere eher spät dran. Zum Teil bewusst: Für manche Menschen ist es fast eine heilige Tradition, am Sonntagsverkauf vor Weihnachten oder gar direkt an Heiligabend durch die Geschäfte zu stöbern. Doch sind wir ehrlich: Meistens sind wir einfach – wieder einmal – spät dran. Weihnachten kommt aber auch immer so überraschend schnell.

Und so beginnt der grosse Stress. Lieferfristen von Onlineshops werden verglichen mit Lagerbeständen von Filialen in der näheren – oder weiteren – Umgebung. Wobei die oben erwähnten Wunschzettel die Angelegenheit natürlich deutlich vereinfachen. Wer Enkelkinder, Nichten und Neffen, Gottimeitli und Göttibuben beschenken will, fragt einfach nach, was gewünscht wird. Das klappt mit zunehmendem Alter der zu beschenkenden Person weniger. Warum eigentlich?

Es sind also Ideen gefragt. Haustiere sollten als Geschenke gar nicht erst in Frage kommen, wie Tierheime Jahr für Jahr pünktlich vor Weihnachten predigen. Gutscheine für allerlei Geschäfte werden meist auch erst als allerletzte Rettung eingepackt, weil sie als fantasielos gelten. Eine gute Flasche Wein, ein seltener Whiskey oder ein aussergewöhnliches Bier? Bei Alkohol als Geschenk kann man zuweilen ins Fettnäpfchen tappen. Der Klassiker: ein Buch. Doch gefällt der beschenkten Person die Geschichte oder sammelt der Einband nur Staub an?

Vielleicht spielt es aber auch gar keine Rolle. Die Coronapandemie könnte uns schon zum zweiten Mal in Folge die Bescherung vermiesen. Keine persönliche Übergabe der Geschenke, keine grosse Runde unter dem Christbaum. Auf Dauer trösten auch das tollste Spielzeug und der schönste Schmuck nicht über die fehlenden Zusammenkünfte hinweg. Ich glaube, ich weiss, was auf meinem Wunschzettel steht.