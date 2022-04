Speerspitz/seitenblick Frühling ist, wenn ... Redaktor Pablo Rohner macht sich Gedanken, was die Jahreszeit des Anfangs in der Region ausmacht. Pablo Rohner Drucken Teilen

Frühling in Wil: Ein Modell eines japanischen Gartens an der Gartenausstellung Artgarden. Bild: Pablo Rohner

... die im Spätfrost abgestorbenen Magnolienblüten im Nachbarsgarten braunweisslila in der Morgensonne hängen.

... sich der Gesang der Vögel und das Dröhnen der Traktoren in die Geräuschkulisse mischen.

... der Osterbaum Farbe und den Heuschnupfen in die Stube bringt. Und die Ameisen. Und deshalb noch vor Ostern wieder rausmuss.

... der Allergiker sich, wie jedes Jahr, vornimmt, abzuklären, worauf genau er eigentlich allergisch ist. Und den Pollenradar häufiger zu konsultieren. Und dann, wie jedes Jahr, weder das eine noch das andere tut.

... die Nase läuft, weil die Sonne schon stark, aber der Wind noch stärker war.

... auch die letzte Skipiste im Toggenburg geschlossen wurde. Die Unverbesserlichen müssen jetzt auf den Gletscher. Im Wallis.

... man in Wil an der Artgarden zwischen Tchibo und Coop City in einem japanischen Garten probelustwandeln und sich fragen kann: Was ist eigentlich ein Garten? Und was nicht?

... an den Bürgerversammlungen von Wildhaus bis Jonschwil die Hände in die Höhe schiessen, einträchtig wie die Gräser des angesäten Rasens.

... die Fussballerinnen und Fussballer von Ebnat-Kappel bis Bronschhofen froh sind, dem Kunstrasen entronnen zu sein. Endlich keine granulatverklebten Schürfwunden mehr am Oberschenkel.

... diese Fussballerinnen und Fussballer dann aber gar nicht spielen können, weil auf ihren Naturplätzen Schnee liegt.

... die Schermäuse sich im aufgetauten Boden frisch ans Werk machen. Und die Bauern sich bange fragen, welchen Schaden die Nager dieses Jahr anrichten.

... die Füchse, Rotmilane und Turmfalken und die mit Mausefallen bewehrten Bauern es ihrer Beute gleichtun.

... ältere Bäume gefällt und junge gepflanzt werden, weil die alten nur noch kleinere Äpfel schaffen. Und der Bauer dazu sagt: «Was soll man machen? Die Kundschaft in der Migros will halt den grossen Apfel.»