speerspitz/seitenblick Im Sumpf des Sommers Um den Sommer im Garten richtig zu geniessen, muss man sich auch gehen lassen können, findet Pablo Rohner. Pablo Rohner

So nicht: ein adretter Garten im Sommer. Bild: Sandra Ardizzone

Kennt jemand noch «Die Ludolfs»? Das sind diese netten Brüder, denen man in den Nullerjahren im Nachmittagsprogramm deutscher Privatsender beim Betreiben ihres Schrottplatzes zusehen konnte. Oder – viel wichtiger – dabei, wie sie in überfüllten Innen- und Aussenbereichen kochten, rauchten, plauschten – sich schlicht wohlfühlten.

Solche Serien befriedigen beim mehr oder weniger spiessigen Mittelschichtspublikum ja auch immer ein Bedürfnis nach sozialer Abgrenzung: «Ganz so weit ist es mit uns noch nicht gekommen.»

Und dann kommt der Sommer. Immer, wenn es heiss wird, fängt bei uns zu Hause die Zeit an, in der wir uns gegen die eigene Verludolfisierung aufzulehnen versuchen. Bis vor ein paar Tagen haben uns die Vermieter noch vor uns selbst geschützt. Erst dann wurde die – wunderschöne – Naturwiese im Garten zum ersten Mal gemäht. Zuvor hielt sich der Raum, der von unserer sommerlichen Vergnügungswut heimgesucht werden konnte, noch in Grenzen.

Doch jetzt ist die Bahn frei für Bädli, Sandkasten, Plastikspielsachen, Hängematte, Campingstühle und Festgarnitur, um Bierflaschen, Chipspackungen und Salatschüsseln daraufzustellen. Wunderbar ist das.

Bis es zu viel wird und uns der Vergleich mit den Ludolfs in den Sinn kommt. Meist passiert das irgendwann am späten Nachmittag, wenn immer mehr Gras im Bädli schwimmt, das Geschirr noch immer nicht in der Küche ist und man der von der Arbeit heimkommenden Nachbarin aus dem Sommersumpf heraus zuwinkt.

Überhaupt ist es interessant, was sich die Leute so in die Aussenbereiche stellen. Vom Bürofenster aus schweift der Blick an einem besonders heissen Tag über Palmen und Strandkörbe auf dem Dach oder ein Rennvelo auf einem Rollentrainer, das neben einem Heizpilz auf dem Balkon steht. Ist wohl noch die Winterausstattung.

Dann kommt Wind auf. Innert Minuten ziehen dunkle Wolken im Tiefflug über die Dächer und es beginnt sintflutartig zu regnen. Hoffentlich sind die Sitzpolster am Schärmen. Und wenn nicht, was soll’s? Am Abend sind sie eh wieder trocken. Und dann am besten: sich reingeben und zurücklehnen.