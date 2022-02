Speerspitz/Seitenblick Eine Hassliebe Die einen Leute zieht es bei schönem Wetter im Winter auf die Skipiste, andere können diesem Drang gut widerstehen. Doch manchmal lohnt es sich doch, seine Füsse in die harte Schale der Skischuhe zu zwängen. Sabrina Manser Drucken Teilen

Skifahren kann mühselig sein, sich aber auch definitiv lohnen. Bild: Benjamin Manser

Ach, das liebe Skifahren. Ist es doch schön wie auch mühselig. Als Kind kommt man kaum drum herum, den Sport zu lernen. Dann stehen Skilager an, später Skiwochenenden mit Freunden. Ab und zu auf den Ski zu stehen, ist schon fast ein Muss.

Die letzten Wochenenden war es zum Teil prachtvolles Wetter. Da konnte man nicht widerstehen, seine sieben Sachen zu packen und in die Berge zu fahren. Auch wenn allein der Gedanke daran, die Füsse in die harte Schale der Skischuhe zu zwängen, leichten Widerwillen auslöst. Oder das stelzige Gehen mit den Skischuhen vom Parkplatz zum Skilift – warum sieht das bei anderen trotzdem so lässig aus? – und dabei sollte man noch irgendwie die Ski auf den Schultern balancieren und locker die Skistöcke hin- und herschwingen.

Oder wenn auf der Piste von rechts und links Skifahrer und Snowboarder an einem vorbeidüsen und einem noch einmal mehr klar wird, dass man nicht zu den schnellsten oder talentiertesten Skifahrerinnen gehört. Oder der Clinch auf dem Sessellift, wenn man nicht weiss, ob man nur mit den eigenen Leuten sprechen soll, obwohl man sich dann beobachtet fühlt, oder ob man vielleicht doch einen Small Talk mit den anderen beginnen könnte. Oder wenn am Nachmittag die Pisten stellenweise entweder zu Eisfeldern oder zu Hügelpisten werden.

Zugegeben: Skifahren besteht nicht nur aus diesen einzelnen Situationen. Es gibt auch andere Seiten. Und darum kann ich doch nicht widerstehen, mich dem leichten Widerwillen zu widersetzen und ein paar Mal im Winter ins Toggenburg oder ins Bündnerland zu fahren.

Nämlich für die Aussicht auf die verschneite, weite Bergwelt; den Moment, wenn man am Morgen eine frisch präparierte Piste runterfährt und als eine der Ersten die Rillen des Pistenfahrzeuges plattfährt; das Freiheitsgefühl, wenn man es für ein Stück einfach «laufen lässt»; das Sonnen auf der Restaurantterrasse; die Älplermagronen zu Mittag; den Kafi Lutz beim Après-Ski und das erlösende Gefühl, wenn man die Füsse von den Skischuhen befreit.

Vielleicht ergibt sich in dieser Saison doch nochmals ein Skitag.