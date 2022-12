Speerspitz/Seitenblick Ein Licht erhellt die Dunkelheit Ohne Weihnachtsbeleuchtung und mit gedimmten Strassenlaternen wird der Dezember ungewohnt dunkel. Ein Lichtblick können kreative Ideen und Kerzen sein. Larissa Flammer Drucken Teilen

Eine Kerze in der Dunkelheit. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Kalt und dunkel, aber mit vielen Lichtern erhellt. So sollte der Dezember eigentlich sein. Aber während weisse Weihnachten schon seit Jahren eher Ausnahme als Regel sind – zumindest sinken derzeit die Temperaturen gegen den Nullpunkt – so müssen wir uns dieses Jahr zum ersten Mal an die Dunkelheit in der Adventszeit gewöhnen. Und es ist ja nicht so, dass nur die Weihnachtsbeleuchtung wegfällt. Auch die normalen Lichtquellen sind in diesem Jahr weniger geworden.

So wird der spätabendliche Heimweg nach dem Familienbesuch zur einer ungewöhnlichen Erfahrung. Die Fahrt durch das Dorf der Kindheit ist schon tagsüber immer interessant: Durch die Bautätigkeit verschwindet gefühlt alle paar Wochen ein altbekanntes Gebäude und ein neues Baugerüst erscheint. Aber bei Dunkelheit kann einem das Dorf plötzlich komplett fremd vorkommen. Wo Detailhändler und KMU normalerweise auch nachts ihre Fassadenreklame und Parkplätze beleuchten, klaffen nun am Strassenrand schwarze Löcher. Die ausgeschalteten Strassenlaternen überlassen es den Scheinwerfern vorbeifahrender Fahrzeuge, die Gebäude zumindest als Umrisse sichtbar zu machen.

Mehr als zwei Wochen lang wird es um uns herum noch dunkler und dunkler werden. Erst nach der Wintersonnenwende am 21. Dezember werden wir die längste Nacht hinter uns haben. Es ist nicht überraschend, dass sich die Menschen gegen die Dunkelheit wehren: Indem sie ihre eigene Weihnachtsbeleuchtung trotz Stromsparappell einschalten oder indem sie sich bei ihrer Gemeinde über den fehlenden Weihnachtsbaum und die ausgeschalteten Strassenlaternen beschweren.

Das Problem: Wie während der Coronapandemie ist Verzicht und Rücksichtnahme gefragt. Stromsparmassnahmen können helfen, damit im Notfall bei einem Strommangel die wichtigen Leistungen aufrechterhalten werden können. Aber sie schränken das persönliche Leben ein. Wie üblich bringt die Krise zum Glück auch positive Dinge hervor. Vielerorts wird neuer, kreativer Weihnachtsschmuck gestaltet, der ohne Strom auskommt. Und der Aufruf, in der Adventszeit eine Kerze ins Fenster zu stellen, bringt doch noch etwas Licht in die Dunkelheit.