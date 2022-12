Speerspitz/Seitenblick Eiertanz um Eierherkunft Legehennen haben derzeit, aufgrund der Massnahmen gegen die Vogelgrippe, keinen Zugang zu Weideflächen. Gleichwohl bietet der Markt Freilandeier an. Die Meinungen dazu sind unterschiedlich.

Der Markt bietet derzeit aufgrund der schweizweiten Massnahmen des Bundes gegen die Vogelgrippe keine tatsächlichen Freilandeier an. Symbolbild: Sandra Ardizzone / LTA

50 Prozent! Die roten Aufkleber auf den Importeier-Kartons irritieren. War da nicht jüngst von Versorgungsengpässen in Deutschland zu lesen? Egal, der Schnäppchenpreis interessiert die zwei Frauen vor dem Verkaufsregal ohnehin nicht. Sie wollen Schweizer Eier: von glücklichen Hühnern. Und, weil aktuell nicht Happiness drin ist, wo Happiness draufsteht, entwickelt sich über die Bio-Freilandeier für 4.95 Franken im Sechserpack ein engagierter Disput. Eigentlich sei das Betrug, eine arglistige Täuschung der Kundschaft, Etikettenschwindel in Reinkultur, enerviert sich die Jüngere. Da könne sie gleich Bodenhaltungseier kaufen: 10 Stück für 3.95. Es sei ja nicht anzunehmen, dass die «Freilandeier» vor dem Inkrafttreten des Auslaufverbots wegen der Vogelgrippe am 28. November gelegt wurden.

Die ältere der Frauen wirkt irritiert, scheint das Gehörte zu reflektieren. Die Produzenten hätten ja keine Wahl, sagt sie schliesslich. «Freiwillig schliessen sie ihre Hennen ja nicht ein.» Kaufe man die Eier gleichwohl, zeige man Solidarität mit Geflügelhaltern, die sich generell um eine artgerechte Tierhaltung bemühten. Egal wie man das sieht, illegal ist der Verkauf von Freilandeiern von Hennen, die temporär ohne Auslauf auskommen müssen, nicht. Zumindest nicht bis zum 15. Februar. Und inzwischen müsste auch bekannt sein, dass es derzeit von Gesetzes wegen keine Freilandeier geben kann – egal was die Verpackungen suggerieren.

Ein entsprechendes Schildchen am Regal hätte genügt, um der «Bschiss»-Diskussion die Grundlage zu nehmen. Denn machen wir uns nichts vor. Dass äussere Bedingungen, politische Ereignisse oder andere Unvorhersehbarkeiten vorübergehend zu Abweichungen zwischen Verpackungsdesign und Inhalt führen, ist weit weniger selten als erwartet.

So verkaufte etwa der orange Riese wegen Ernteausfällen gegen den Frühherbst Schweizer «Wein-Sauerkraut» aus deutschem und polnischem Kohl. Nur klebte hier ein klärender Hinweis gut sichtbar auf der Verpackung. Offenheit schafft eben Vertrauen, Intransparenz verärgert. Die empörte Kundin legte die «Freilandeier» aus temporärer Stallhaltung übrigens zurück.