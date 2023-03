Speerspitz/Seitenblick Einfach «än Seich» Adblue ist ein Begriff, der den meisten nichts sagt und einige wenige zur Verzweiflung bringen kann.

Der Blick in ein Auto mit Diesel- und Adblue-Tank. Bild: PD

Adblue? Ja, Adblue! Ein Begriff, bei dem oft Ratlosigkeit herrscht. Meist dann, wenn die Anzeige in einem mit Diesel betriebenen Auto aufleuchtet. «Adblue, was ist das», fragte sich auch der Nachbar auf dem Campingplatz, der für die Ferien ein mit Diesel betriebenes Wohnmobil gemietet hatte. Einige wenige, die da um das Auto standen, wussten Bescheid. Es waren diejenigen, die ebenfalls einen «Diesel» fahren.

Nun, was ist Adblue? Hinter dem Namen verbirgt sich eine Marke für Produkte und Dienstleistungen für die Abgasnachbehandlung bei Dieselmotoren. Diese Nachbehandlung ermöglicht eine Reduktion der ausgestossenen Stickoxide.

Zurück zum Schauplatz. «Da musst Du aber sofort nachfüllen», kam der gute Ratschlag eines Dieselmotor-Profis auf dem Campingplatz. Dieser wusste, dass der Motor nicht mehr anspringt, wenn nicht genügend Adblue im dafür vorgesehenen Tank vorhanden ist. Der Bekannte füllte dieses blaue Wunderzeugs in sein Wohnmobil und hatte dann seine Ruhe – zumindest von der entsprechenden Anzeige am Armaturenbrett.

Adblue war aus den Augen und aus dem Sinn – bis dieser Zusatz zum Gesprächsstoff in einer Runde wurde. In einem gemieteten Kleinbus fuhren eine Bekannte und ihre Geschwister zu einen Wochenendausflug, als plötzlich das Wort «Adblue» auf der Anzeige aufleuchtete. Fragezeichen in ihrem und in den Gesichtern ihrer Schwester und Brüder. Irgendwann war klar, dass da etwas aufgefüllt werden soll, nur liess sich in der Nähe keine Tankstelle finden, die den «blauen Zusatz» im Angebot hatte.

«Adblue ist eigentlich Urin», sagte einer in der Runde und fügte lachend hinzu, «da hättet ihr das Problem vor Ort lösen können». Recherchen ergeben, dass es tatsächlich eine wässerige Harnstofflösung ist, die die Schadstoffe fast vollständig in Wasserdampf und ungefährlichen Stickstoff umwandelt. Doch so einfach lässt sich diese Flüssigkeit nicht ersetzen. Viel zu wenig Harnstoff befindet sich im Urin, damit es für Adblue reichen würde. So oder so – nun war klar: Adblue ist einfach «än Seich».