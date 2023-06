Special Olympics Mit einer Athletin und einem Athleten aus der Region Wil: Am Wochenende starten in Berlin die Special Olympics World Games Ab diesem Wochenende findet der grösste Sportevent des Jahres statt. In Berlin kämpfen 7000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt an den Special Olympics World Games um Medaillen und Diplome. Mit dabei sind mit Manuela Sturzenegger und Marco Ebneter auch eine Reiterin und ein Radfahrer aus der Region Wil. Für sie gilt: Dabei sein ist alles.

Marco Ebneter ist einer von 70 Athletinnen und Athleten, welche die Schweiz an den Special Olympics World Summer Games in Berlin vertreten werden. Bild: Claudio Kernen

Welches ist das grösste Sportereignis des Jahres? Klar, von der Bedeutung her würde einem vielleicht das Champions-League-Finale oder der Super Bowl in den Sinn kommen. Wenn man aber nach der reinen Grösse und Menge an Athletinnen und Athleten geht, dann könnte die Antwort etwas überraschen.

Denn der grösste Sportevent des Jahres 2023 startet an diesem Wochenende in Berlin. Es sind die Special Olympics World Games, an denen 7000 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Beeinträchtigung teilnehmen. Mit dabei sind auch 70 Athletinnen und Athleten aus der Schweiz. Darunter eine Reiterin und ein Radfahrer aus der Region Wil. Manuela Sturzenegger aus Rickenbach und der Degersheimer Marco Ebneter werden in Berlin an den Start gehen. Für beide ist es die erste Teilnahme an den Special Olympics World Summer Games.

Dabei sein ist alles

Manuela Sturzenegger, Reiterin aus Rickenbach. Bild: PD

In einem Artikel der «Schweizer Illustrierte» sagt die 23-jährige Sturzenegger: «Ich habe Hühnerhaut, wenn ich daran denke an den Special Olympics World Games teilzunehmen.» Sturzenegger geht mit grossen Ambitionen nach Berlin. Im letzten Jahr gewann sie an den National Games in St.Gallen Gold, Silber und Bronze. Nun soll es auch an den Special Olympics für eine Medaille reichen. Klappe das nicht, sei das aber auch nicht so tragisch. Noch viel mehr als bei den Olympischen Spielen gilt hier: Dabei sein ist alles.

Das gilt auch für Marco Ebneter. Der Radfahrer aus Degersheim wird in Berlin über 10 und 15 Kilometer an den Start gehen. Für Ebneter ist es ein einmaliges Erlebnis, auf das er sich seit einem Jahr vorbereitet hat. Marco Ebneters Vater sagt: «Seit gut einem Jahr trainiert Marco einmal in der Woche. Ganz wichtig ist, dass man dieses Training nicht mit demjenigen der Profisportler vergleicht. Oft besteht eine Übungseinheit einfach aus einem lockeren Ausdauertraining.»

Wichtig, dass alle belohnt werden

Auch für den Degersheimer steht die Teilnahme im Vordergrund. «Es ist einfach ein grosses Erlebnis an diesen Spielen teilnehmen zu dürfen. Aber natürlich will man auch eine Medaille gewinnen», so der Vater. Anders als bei den Olympischen Spielen werden nicht einfach alle Athletinnen und Athleten gegeneinander antreten. Vor den eigentlichen Wettkämpfen gibt es ein sogenanntes «Divisioning». Hierbei wird geschaut, dass Sportlerinnen und Sportler mit ähnlichem Alter und Behinderung in Gruppen aufgeteilt werden, in denen danach um Medaillen gekämpft wird.

Das bedeutet, dass in einer Disziplin mehrere Goldmedaillen verteilt werden. Ab Platz vier bekommen alle ein Diplom. «Es ist ganz wichtig, dass alle belohnt werden. Bei diesen Spielen geht es vor allem um Spass und Inklusion», meint der Vater des Degersheimer Radfahrers.

Neben 7000 Teilnehmenden haben sich 20’000 freiwillige Helferinnen und Helfer gemeldet, um den Event für die geistig beeinträchtigten Athletinnen und Athleten unvergesslich zu machen. Für Manuela Sturzenegger und Marco Ebneter wird die kommende Woche also hoffentlich von spannenden Wettkämpfen und schönen Erinnerungen geprägt sein.