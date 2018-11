Sparfiliale in Rossrüti gewinnt Preis für Spar - Partner des Jahres Die Familie Balabani hat den Preis zum Spar-Partner des Jahres gewonnen. Die Filiale in Rossrüti hatte alle Kriterien dafür erfüllt. Sara Petrillo

Die Kunden, welche den Spar in Rossrüti betreten, gratulieren Augustin Balabani herzlich. Er ist Spar-Partner des Jahres. An der alljährlichen grossen Gala in der Olma-Halle St. Gallen wurden am 10. November die besten Partner und Filialen ausgezeichnet.

Kriterien und Anforderungen Wichtige Kriterien für die Preise waren gute Warenverfügbarkeit, eine hohe Produkte-Qualität und -Frische, die Freundlichkeit des Personals sowie eine übersichtliche, saubere und einladende Ladengestaltung. Auch Freude und Leidenschaft für das Geschäft spielten eine grosse Rolle.

Balabani legt grossen Wert auf die regionale Herkunft seiner Produkte.

«Wir holen unsere Produkte bei Bauern aus Wil.»

Auch achtet er darauf, dass saisonale Produkte angeboten werden.

Die höchste Priorität liege jedoch beim Kunden: «Es ist uns wichtig, dass unsere Kunden sich wohl fühlen und gut beraten werden, denn ohne sie wäre dies gar nicht möglich gewesen.» Es sei nicht einfach, unter knapp 200 Filialen so gut abzuschneiden. Darum ist Balabani vor allem das Feedback seiner Kunden wichtig. Der Preis sei keinesfalls nur sein Verdienst. Auch die Kunden und das Teams spielen dabei eine grosse Rolle.