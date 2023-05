Ständerat SP Wil enttäuscht über Wahlsieg von Esther Friedli: «Wird sich für den Kanton St.Gallen rächen» Auch in ihrem langjährigen Heimatort Wil konnte Barbara Gysi am Wahlsonntag keine Mehrheit gegenüber Esther Friedli erzielen. Die SP Wil zeigt sich darüber enttäuscht. Der Wiler SP-Co-Präsidentin Ronja Stahl schwant Böses.

Die neu gewählte SVP-Ständerätin Esther Friedli wird im «Haus der Freiheit» in Ebnat-Kappel gefeiert. Bild: Donato Caspari

Barbara Gysi übte im Nachzug an die Wahlniederlage vom Sonntag Kritik an den Medien. Diese sprachen immer wieder von einer «Mission impossible», einer unlösbaren Mission, Esther Friedli den Sitz im Ständerat strittig zu machen. Auch sei ihr immer wieder die Mehrheitsfähigkeit abgesprochen worden, so Gysi: «Das war nicht sehr erfreulich.»

Das Wahlergebnis zeigt hingegen deutlich: Es war eben doch eine «Mission impossible» für Barbara Gysi. Sogar in ihrem Heimatort Wil, wo Gysi seit 1991 wohnt, zog sie den Kürzeren – wenn auch vergleichsweise knapp. Hier holte Esther Friedli 48,6 Prozent der Stimmen, Gysi war ihr mit 45,9 Prozent auf den Fersen.

SP Wil befürchtet harte SVP-Schiene im Parlament

Enttäuscht zeigt sich auch die SP Wil vom Wahlergebnis. Und spricht der frischgebackenen SVP-Ständerätin die Mehrheitsfähigkeit ab. Ronja Stahl, Co-Präsidentin der SP Stadt Wil, sagt auf Anfrage:

«Esther Friedli hat es geschafft, die Wählerinnen und Wähler zu täuschen.»

Friedli sei unklar und vage in ihren politischen Positionen und Aussagen geblieben. Sie habe sich während des Wahlkampfs moderat gegeben, was sie aus Sicht von Ronja Stahl absolut nicht ist. Stahl befürchtet, dass Friedli im Parlament schlussendlich eine harte SVP-Schiene fahren werde. Sie sagt: «Ich glaube, das wird sich in den kommenden Jahren für den Kanton St.Gallen und die ganze Schweiz rächen.»

Konkret, so findet Ronja Stahl, profitiere beispielsweise in Sachen Steuer- und Klimapolitik nur ein kleiner Teil der Bevölkerung von den politischen Positionen von Friedli. «Alle anderen werden langfristig negative Konsequenzen erfahren», fügt Stahl an.

Ronja Stahl und Mirta Sauer (hier in der Wiler Altstadt) präsidieren gemeinsam die SP Wil. Bild: Reto Martin

SP-Sitz im Ständerat habe bürgerliche Parteien verärgert

Der Wahlkampf habe zudem gezeigt, dass die bürgerlichen Parteien nicht länger daran interessiert seien, die SVP zu verhindern. Die FDP-Wahlempfehlung zugunsten von Esther Friedli ist laut Stahl ein klares Zeichen hierfür. «Der SP-Sitz im Ständerat hat die bürgerlichen Parteien die vergangenen Jahre scheinbar sehr verärgert», sagt Stahl. Eine Anti-SVP-Allianz, wie sie im Vorfeld des zweiten Wahlgangs kurzzeitig vermutet wurde, blieb aus.

Die SP wird das Wahlergebnis nun analysieren und ihre Schlüsse daraus ziehen. Immerhin: «Die 45’000 Stimmen zeigen ganz klar, dass es absolut richtig war, zu diesem zweiten Wahlgang anzutreten», sagt Stahl. Und das in einem «schwierigen, weil bürgerlichen» Kanton. Natürlich werde die SP laut Ronja Stahl weiterkämpfen, sowohl in St.Gallen als auch in Wil – für gerechte, solidarische Politik.