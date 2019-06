Sozialhilfe im Wahlkreis Wil: Günstiger Wohnraum zieht Sozialhilfebezüger nach Wil und Flawil Die Spannweite bei der Sozialhilfequote im Wahlkreis ist gross: Wil hat am zweitmeisten Sozialhilfebezüger im Kanton, Zuzwil liegt am anderen Ende der Skala. Was sind die Gründe? Tobias Söldi

Es ist die am stärksten wachsende Gruppe der Sozialhilfebezüger: ältere Menschen zwischen 50 bis 64 Jahre. (Bild: Michaela Rohrer)

Es ist ein Podestplatz, auf den die Stadt Wil wohl lieber verzichtet hätte. In der aktuellen Sozialhilfestatistik des Kantons St. Gallen liegt die Äbtestadt auf dem zweiten Rang: Die Sozialhilfequote beträgt hier 4,5 Prozent. Das heisst: 4,5 Prozent der Wohnbevölkerung bezieht finanzielle Sozialhilfe. Das sind 0,3 Prozent mehr als noch 2016, als die Quote bei 4,2 Prozent lag. Vor Wil, das sich den zweiten Platz mit Rorschach teilt, liegt nur noch die Kantonshauptstadt mit einer Quote von 4,6 Prozent.

«Das ist nichts Neues», sagt Dario Sulzer, Stadtrat und Vorsteher des Departements Soziales, Jugend, Alter. «Wil belegt seit Jahren zusammen mit Rorschach und St. Gallen die ersten Plätze.» Gründe dafür sieht er verschiedene: das grosse Einzugsgebiet, die Zentrumsfunktion, eine gewisse Anonymität aufgrund der Grösse, aber auch das Angebot an günstigem Wohnraum, der für Menschen mit weniger hohem Einkommen bezahlbar ist.

Besonders betroffen: Über 50-Jährige

So stehen viele Faktoren ausserhalb des Einflussbereichs der Sozialen Dienste. Sulzer betont:

«Die Sozialhilfebeziehenden sind da, damit müssen wir umgehen. Unser Ziel ist nicht in erster Linie eine tiefe Quote, sondern die Betroffenen wirkungsvoll zu unterstützen, damit sie wieder von der Sozialhilfe abgelöst werden können.»

Kinder und Jugendliche machen etwa einen Drittel der Personen in der Sozialhilfe Wils aus. Zunehmend seien aber auch Menschen der älteren Generation betroffen – eine Tendenz, die im ganzen Kanton festzustellen ist. «Das Risiko für über 50-Jährige, Sozialhilfe zu beziehen, steigt. Für sie wird es immer schwieriger, im Arbeitsmarkt wieder Fuss zu fassen.»

Dennoch: Tatenlos bleibt man in Wil nicht. Seit mehreren Jahren arbeite man daran, die Ressourcen bei den Sozialen Diensten zu erhöhen, damit die Falllast pro Mitarbeiterin tiefer wird und die betroffenen Personen enger begleitet werden können, erklärt Sulzer. «Im Rahmen des Budgets 2020 beantragen wir eine weitere Erhöhung der Personalressourcen. Danach sollten wir gut auf Kurs sein.»

Potenzial habe auch die Arbeitsintegration mit ihren Beschäftigungsprogrammen und Beratungsangeboten. «Mit einem Ausbau wäre noch viel mehr möglich.» Zudem hat Wil die Hochschule Luzern mit der Überprüfung und Weiterentwicklung der Sozialhilfestrategie beauftragt. «Wir erwarten den Bericht im Spätsommer.»

Viel günstiger Wohnraum in Flawil

Ein Blick auf die Sozialhilfequoten des Kantons zeigt zwar in der Tat eine Stadt-Land-Schere, doch sind es nicht allein die urbanen Zentren wie Wil oder St. Gallen, die eine hohe Sozialhilfequote aufweisen. Auch in ländlichen Regionen gibt es Gemeinden mit einer überdurchschnittlichen Anzahl Sozialhilfebezüger. So weist Flawil, die drittgrösste Gemeinde im Wahlkreis, eine hohe Sozialhilfequote von 3,5 Prozent auf – der fünfthöchste Wert im Kanton und um einiges höher als der kantonale Durchschnitt von 2,2 Prozent.

Darauf hat die Gemeinde reagiert: Flawil hat ein Projektteam der FHS St. Gallen damit beauftragt, in einem ersten Schritt nach den Gründen für die hohe Sozialhilfequote zu suchen. Nun teilt die Gemeinde das Ergebnis der Untersuchung mit. Der Hauptgrund: In Flawil stehe sehr viel günstiger Wohnraum zur Verfügung. Andere Faktoren hingegen, etwa der Ausländeranteil, der Arbeitslosenanteil, die Scheidungsziffer oder die Arbeitsplatzentwicklung, haben gemäss Projektteam keinen Einfluss auf die Quote.

Was macht man mit diesen Erkenntnissen? In einem nächsten Schritt definiert die Gemeinde Massnahmen zur Reduktion der Sozialhilfequote, heisst es. Diese sollen im nächsten Jahr im Rahmen des FHS-Projektes ausgearbeitet werden. Das Team regt auch an, die personellen Ressourcen des Sozialamtes zu erhöhen. So könnten Sozialhilfebeziehende enger betreut und rascher wieder in die Arbeitswelt integriert werden.

Unter dem Schweizer Schnitt

Hinter Flawil und Wil wird es ruhiger im Wahlkreis. Uzwil, die zweitgrösste Gemeinde, liegt genau auf dem Durchschnitt von 2,2 Prozent. Mehr als die Hälfte der Gemeinden liegt unter einer Quote von 1,4 Prozent. Mit einer Gesamtquote von 2,5 Prozent liegt der Wahlkreis unverändert an zweiter Stelle im Kanton, aber immer noch deutlich unter dem Schweizer Schnitt.

Am untersten Ende der Sozialhilfe-Statistik befindet sich die Gemeinde Zuzwil. In der Nachbargemeinde von Wil mit ihren 4750 Einwohner liegt die Sozialhilfequote bei 0,3 Prozent. Tiefer liegen nur noch Muolen (0,2 Prozent), Berg und Tübbach (je 0,1 Prozent). «Wir haben in der Tat moderate Zahlen und sehen darum wenig Handlungsbedarf», sagt Gemeindepräsident Roland Hardegger. Die Gründe sind für ihn klar:

«Einerseits scheinen Sozialhilfeempfänger die Anonymität einer grösseren Stadt zu bevorzugen. In einem Dorf wie Zuzwil kennt man sich. Andererseits hat Zuzwil wenig günstigen Wohnraum zur Verfügung.»

In einem sind sich Wil und Zuzwil aber ähnlich: «Die Gruppe der Menschen über 50 ist immer stärker betroffen», sagt Hardegger.