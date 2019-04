Sorgenkind Fachkräftemangel: Der Gewerbeverein Uzwil will Primarschüler für Lehrberufe begeistern

Vor der Mitgliederversammlung erhielten Gewerbler die Möglichkeit, die neuen Räume der Clientis-Bank Oberuzwil zu besichtigen. Der Neubau bildet einen Meilenstein in der Geschichte der im Jahr 1834 gegründeten Regionalbank. «Wir haben uns weiter entwickelt und benötigen mehr Platz», sagte Adrian Müller, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Er brachte mit Freude zur Kenntnis, dass die Clientis-Bank täglich einen neuen Kunden begrüssen dürfe. Bereits wird ein neues Projekt in Angriff genommen. So wird das alte Bankgebäude abgebrochen. Es muss einem viergeschossigen Wohn- und Geschäftshaus Platz machen, das unter anderem Arztpraxen beherbergen wird. (stu)