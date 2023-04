Bürgerversammlung Sorge vor einem Rückzug der Solviva AG: Flawiler Gemeinderat gibt Verantwortung für Spital-Zukunft an die Bevölkerung zurück Die Enttäuschung des Flawiler Gemeinderats über die Verzögerung des Baubeginns für das Gesundheitszentrum der Solviva AG durch ein Rekursverfahren sitzt tief: An der Rechnungsgemeinde fand Gemeindepräsident Elmar Metzger deutliche Worte.

Entspanntes Zusammentreffen zwischen Konkurrierenden: Caroline Bartholet und Toni Thoma. Die Kandidierenden fürs Flawiler Gemeindepräsidium mischten sich beim Apéro unter die Bevölkerung. Bild: Andrea Häusler

Aus heutiger Sicht will die Viva Group AG (Solviva AG) trotz nun angepasster Unternehmens- und Wachstumsstrategie am Gesundheitszentrum auf dem Flawiler Spitalareal festhalten. Dies sagte Verwaltungsratspräsident Christian Gyger vor Wochenfrist gegenüber dieser Zeitung. Gleichwohl bereitet die Verzögerung des Baubeginns durch den Rekurs eines Einsprechers beim kantonalen Bau- und Umweltdepartement dem Gemeinderat Sorge. An der Bürgerversammlung erinnerte Gemeindepräsident Elmar Metzger die 190 Stimmberechtigten (3,2 Prozent) an den Kampf des Gemeinderats gegen die Spitalschliessung vor fünf Jahren und dessen späteres Bemühen um eine gute Nachfolgelösung. Jetzt aber gebe der Rat die Verantwortung an die Bevölkerung zurück: «Zieht sich die Solviva AG vom Projekt zurück, hat dies der Einsprecher und nicht der Gemeinderat zu verantworten.»

Nachtragskredite nötig

Zuversichtlicher schaute Elmar Metzger auf das Stickerquartier, wo die geplante Wohn- und Baugenossenschaft noch dieses Jahr gegründet werden soll. Bereits vorliegend ist die erarbeitete «Handreichung» für die Grundeigentümer, welche demnächst auf der Gemeindewebsite aufgeschaltet werden soll.

Die Teuerung wirkt sich auf den bewilligten Turnhallenneubau mit Musikschulzentrum im Feld aus. Aber auch auf die Neugestaltung des Marktplatzes mit Markthalle/Kulturhaus, für dessen Realisierung der Bürgerschaft baldmöglichst ein Nachtragskredit unterbreitet werden soll.

Ebenfalls an der Bürgerversammlung zugegen: Der dritte Kandidat für das Gemeindepräsidium, Patric Burtscher (links). Bild: Andrea Häusler

Kosten generieren wird auch das angedachte Familienzentrum an der Gupfenstrasse. Metzger sprach von einem Steuerprozent pro Jahr. Die Vernehmlassung dauert bis Ende Jahr.

Offene Stellen an der Oberstufe

Die Rekrutierung von Lehrpersonen ist auch für die Schule Flawil anspruchsvoll. Zwar sei es gelungen, für das neue Schuljahr 14 Stellen neu zu besetzen, doch fehlten auf der Oberstufe weiterhin eine Klassenlehrperson sowie ein schulischer Heilpädagoge, beziehungsweise eine Heilpädagogin, sagte Schulratspräsident Christoph Ackermann.

Auf gutem Weg zur Umsetzung ist der Wechsel vom Schulrat zur Bildungskommission per 2025. Der Nachtrag III zur Gemeindeordnung ist vom Kanton genehmigt und untersteht derzeit dem fakultativen Referendum.

Jahresrechnung abgesegnet

Ohne Wortmeldungen und Gegenstimmen winkten die Stimmberechtigten schliesslich die Jahresrechnung 2022 mit einem Aufwandüberschuss von 11’000 Franken zulasten des Eigenkapitals durch. Budgetiert waren ein Verlust von 808’000 Franken sowie ein Bezug aus der Ausgleichsreserve in der Höhe von 2,2 Millionen Franken. Die Besserstellung gegenüber dem Budget beträgt damit fast drei Millionen Franken.