Sommerspringen «Die Weierwiese ist in Reiterkreisen bekannt und beliebt» – während drei Tagen absolvierten 380 Reiterinnen und Reiter verschiedene Wettbewerbe Nach vier Jahren Unterbruch wurde das Sommerspringen des Reitklubs Wil wie früher durchgeführt. Den Anlass schätzen Reitende und Pferdesportfreunde.

Ein mächtiger Satz vor dem mächtigen Wiler Wahrzeichen. Bild: Josef Bischof

Erst verhinderten interne Probleme die Durchführung des Sommerspringens. Die Coronapandemie erlaubte in den letzten beiden Jahren nur eine Lightversion. Am Wochenende hat der 1889 gegründete Verein die Tradition fortgesetzt. Bei 380 Starts demonstrierten die Reiterinnen und Reiter ihr Können und das ihrer Pferde. Schlag auf Schlag folgten am Freitag, Samstag und Sonntag 16 Prüfungen auf der Weierwiese.

Barbara Patscheider, Präsidentin des Reitclubs Wil Bild: Josef Bischof

Barbara Patscheider hat vor zwei Jahren das Präsidium des Reitklubs Wil übernommen. «Ich habe die Aufgabe nicht gesucht», sagt sie, «aber weil ich seit gut 20 Jahren als Mitglied von den Angeboten des Reitklubs profitiert habe, ist es mir ein Anliegen, dass jungen Reiterinnen und Reitern auch in Zukunft diese Möglichkeiten zur Verfügung stehen.»

In Pferdesportkreisen beliebt

Barbara Patscheider steht gleichzeitig dem Organisationskomitee für das Sommerspringen vor. Dieser Anlass ist dank ihrer Initiative nicht sang- und klanglos verschwunden. In den beiden zurückliegenden Jahren hat sie sich trotz coronabedingter Einschränkungen für ein Springen in bescheidenerem Rahmen eingesetzt.

Zum aktuellen Anlass sagt sie: «Die Weierwiese ist in Reiterkreisen bekannt und beliebt. Bei so schönem Wetter wie am Samstag und Sonntag sind die Voraussetzungen ideal und jedem Reiter schlägt das Herz höher.» Eine Wiese sei gegenüber einem Sandplatz schonender für die Sprunggelenke der Pferde, bestätigen auch Tierärzte.

Einzelprüfungen und ein Vereinscup

Gestartet wurden die Wettbewerbe am Freitag mit den Prüfungen der Senioren und von Einsteigern in den Springsport. Sie waren über das Regenwetter und den tiefen Boden nicht erfreut. Vor den Prüfungen am Samstag und Sonntag, die bei sonnigem Sommerwetter durchgeführt werden konnten, wurde der Platz gewalzt.

Am Samstag standen erneut Einzelprüfungen auf dem Programm. Am Nachmittag folgte der OKV-Cup (Verband Ostschweizerischer Kavallerie- und Reitvereine), an welchem sich zehn Reitvereine aus der Region beteiligten. Für jeden Reitverein starteten vier Reiter, wobei der schlechteste das Streichresultat lieferte. Den samstäglichen Abschluss bildete eine Plauschprüfung. Ein Reiter hatte dabei sieben Sprünge zu absolvieren, anschliessend musste ein Velofahrer einige Hindernisse überwinden.

Treffpunkt für Pferdesportfreunde

Am Sonntag folgten weitere Prüfungen im regionalen Bereich. Am Nachmittag wurde das Springen mit dem Wiler Derby abgeschlossen. Am Sommerspringen trafen sich Reitende und Pferdesportfreunde in der Festwirtschaft. Sie verfolgten die Wettbewerbe und unterhielten sich freundschaftlich.

Auch wenn es kein eigentliches Rahmenprogramm gab, war im Vorfeld und am Anlass doch viel Arbeit zu leisten. Einerseits kamen dafür die 130 Mitglieder der Reitklubs Wil – die Hälfte davon aktiv – in Frage. Es habe schon einige zusätzliche Telefonanrufe gebraucht, bis alle Aufgaben auf dem Springplatz und in der Festwirtschaft mit kompetenten Personen besetzt gewesen seien, stellte die OK-Präsidentin fest.