Sommerserie unbekannte Orte Mehrere Standortwechsel und fast entsorgt: Die Wiler Wettersäule von «Oberst Truniger» hat einen langen Weg hinter sich Heute steht sie vor der Thurvita Sonnenhof, einst war sie in der Allee und sogar mal im Salzdepot der Stadt: die Wiler Wettersäule. Dass diese Wettersäule heute überhaupt noch steht, dafür hatte sich unter anderem Ruedi Schär von der Ortsbürgergemeinde eingesetzt. Aus besonderem Grund.

Ruedi Schär von der Ortsbürgergemeinde erklärt die Anzeigen auf der Wettersäule. Bild: Sabrina Manser

Etwas unscheinbar steht die steinerne Säule zwischen ein paar Bäumen vor dem Parkplatz der Thurvita Sonnenhof in Wil. Das Wetter hat der Säule etwas zugesetzt, einzelne Stellen haben sich dunkel oder grünlich verfärbt. An zwei Seiten der Säule sind hinter Glasscheiben Apparaturen zu erkennen. Es handelt sich um die Wiler Wettersäule aus dem Jahr 1909.

Der Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur werden bei der Wettersäule angezeigt. Bild: Sabrina Manser

Ruedi Schär von der Ortsbürgergemeinde zeigt auf die Messgeräte. Der Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur werden auf den Instrumenten angezeigt. Um das Jahr 1900 waren die Wetterstationen in grösseren Städten und Tourismusorten beliebt. «Mit der Wettersäule wollte man der breiten Bevölkerung die Möglichkeit geben, sich niederschwellig über das Wetter zu informieren», erklärt Schär. Das Wetter habe die Leute schon immer interessiert, nur standen vor über 100 Jahren noch nicht die gleichen Mittel wie heute zur Verfügung, um sich zu informieren.

Die «alte Dame», wie sie einst in der «Wiler Zeitung» genannt wurde, stand ursprünglich als Verlängerung der Pestalozzistrasse in der Allee. So habe man sich auf dem Weg zum Bahnhof oder nach Hause über das Wetter informieren können, sagt Schär.

Sommerserie Die Redaktion der «Wiler Zeitung» und des «Toggenburger Tagblatts» schreibt diesen Sommer in einer Artikelserie über unbekannte Orte und ihre Geschichten. (red)

Die Wettersäule steht heute vor dem Parkplatz der Thurvita Sonnenhof. Bild: Sabrina Manser

Von der Allee ins Depot

Doch der Weg, bis die Wettersäule in Wil schliesslich stand, war mühselig, wie im Wiler Stadtlexikon Wilnet zu lesen ist. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Wil griff das Thema bereits im Gründungsjahr 1884 das erste Mal auf. Nach langem Hin und Her konnten dann die Instrumente geliefert und ein Standort gefunden werden.

Die Wetterstation an ihrem ursprünglichen Standort in der Allee. Bild: wilnet

Der Wetterstation sollten später noch mehrere Standortwechsel bevorstehen, sogar vor der Entsorgung musste sie gerettet werden. Dass die Wettersäule heute überhaupt noch steht, dafür setzte sich unter anderem Ruedi Schär ein, der früher im Vorstand des Verkehrs- und Verschönerungsvereins war.

Doch von vorne. Von 1909 bis 1998 erfreute die Wetterstation in der Allee Tausende Passantinnen und Passanten, wie dem Stadtlexikon zu entnehmen ist. Doch der Zustand der Wetterstation verschlechterte sich, sie musste restauriert werden. Der Verkehrsverein war dazu jedoch nicht in der Lage. Die Restaurationskosten beliefen sich auf 10’000 Franken. Der Verkehrsverein entschied sich dafür, die Wettersäule der Stadt zu schenken.

Der damalige Stadtrat beschloss aber, über den Erhalt und die Restaurierung der Wettersäule erst bei der Neugestaltung der Allee zu entscheiden. Um die Säule vor weiteren Schäden zu schützen, sei sie im Salzlager des Werkhofs eingelagert worden, sagt Schär. Darin blieb sie fünf Jahre.

Ein bedeutender Wiler Architekt

«Irgendwann kam uns dann zu Ohren, dass die Stadt die Wettersäule entsorgen will», erzählt Schär.

«Das durfte nicht passieren, denn die Wettersäule ist ein Kunstwerk von überregionaler Bedeutung.»

Die Wettersäule ist nämlich von «Oberst Truniger», wie ihn damals alle nannten, entworfen worden. Der Architekt Paul Truniger baute unter anderem das Allee Schulhaus und erweiterte die Tonhalle. «Er war ein bedeutender und engagierter Mann in Wil», so Schär. Die Wetterstation zu erhalten, sei für ihn auch eine Wertschätzung gegenüber Truniger.

Architekt Paul Truniger Die Wettersäule war nicht das Einzige, was der Architekt Paul Truniger zu seiner Zeit in Wil baute. Er baute die Schulhäuser Allee, Klosterweg und St.Katharina. Ebenso stammt von ihm die alte Post, das Haus Jupiter und die Erweiterung der Tonhalle. Er war Architekt beim Soldatendenkmal, arbeitete die Vorlage des Schwanenteichs beim Weier aus und war Mitinitiant beim Bau der Badi Weierwiese. Der Wiler Architekt Paul Truniger. Bild: wilnet Paul Truniger lebte vom 27. Juni 1878 bis 22. März 1946. Er war der Sohn vom Kreiskommandant und Stadtammann Josef Truniger. Paul Truniger war im Militär Oberst. Als Politiker war er im Orts- und Bezirksschulrat, zudem war er Mitglied im grossen Rat des Kantons St.Gallen. Er engagierte sich für das Ortsmuseum und die Theatergesellschaft, ausserdem war er im Turn- und Schützenverein. (red)

Das Thermometer ist noch original. Bild: Sabrina Manser

Zudem seien die Wetterstationen auch in anderen bedeutenden Tourismusorten in der Schweiz noch bis heute erhalten. «Die Wettersäulen gehören zum Zeichen der Stadt, damals wie auch heute noch – jede ist individuell gestaltet.» Schär ist bewusst, dass die Angaben über das Wetter auf der Säule nicht mehr die gleiche Bedeutung haben wie noch im vergangenen Jahrhundert. Aber er ist sich sicher, dass auch heute die Leute noch davor stehen bleiben.

Doch zurück zur Geschichte der Wettersäule. Der Verkehrsverein war enttäuscht, dass diese Wettersäule entsorgt werden sollte. Walter Engelhard war Vorstandsmitglied des Verkehrsvereins und Geschäftsführer der Firma Stihl. Die Firma entschloss sich, die Wetterstation zu restaurieren und sie vorübergehend bei der Firma Stihl aufzustellen, bis die Stadt einen neuen Standort finden konnte. So wurde die Säule restauriert, die Armaturen ersetzt. Lediglich das Thermometer konnte wiederverwendet werden. 2004 war die Wetterstation für die Öffentlichkeit wieder zugänglich.

Ein Bericht der Wiler Zeitung aus dem Jahr 2004. Auf dem Bild sind links von der Säule Walter Engelhard von der Firma Stihl und rechts von der Säule Ruedi Schär zu sehen. Bild: wilnet

Illustration zur Feier der Äbtestadt

Ein Ausschnitt der Illustration von Georg Rimensberger. Bild: wilnet

Da sich die Säule dann in der Nähe der Wiler Kantonsschule befand, entschloss sich Ruedi Schär dazu, auf einer freien Seite der Säule, die Entwicklung des Schulwesens von der ersten Lateinschule in Wil 1269 bis zur Eröffnung der Kantonsschule im Jahr 2004 aufzuzeigen. «Ich dachte, die Schülerinnen und Schüler interessiert es, mehr über die Geschichte der Wiler Schulen zu erfahren.»

Davor befanden sich an den zwei freien Stellen der Säule Illustrationen von Georg Rimensberger aus Niederuzwil aus dem Jahre 1976. Rimensberger malte zu Ehren des 750-Jahr-Jubiläums der Äbtestadt einzelne Äbte auf Holztafeln. Diese wurden aber entfernt und zur Erhaltung ins Stadtarchiv gebracht.

Ruedi Schär betrachtet die Wettersäule. Der Aufdruck der Geschichte der Schule verblasst langsam. «Vielleicht mache ich hier mal etwas zur Geschichte der Altersheime, das würde zum Standort passen.» Schär denkt, dass die Wettersäule vor der Thurvita stehen bleiben wird. Es sei auch passend. «Die Menschen, die hier leben, können sich vielleicht noch an die Zeiten erinnern, als man sich an dieser Säule über das Wetter informierte.»