Sommerserie «Unbekannte Orte» Die auffälligen Arkaden an der Wiler Hofbergstrasse: Hier öffnet sich der Blick auf die Weierwise, verweilen die Bewohner und nisten sich ab zu Fremde ein Bei der Wohnungsbesichtigung hatte sich Momo Appenzeller in die Arkaden im Kellergeschoss an der Hofbergstrasse 6 verliebt. Weshalb und wann diese entstanden sind, weiss niemand so genau.

Momo Appenzeller hatte sich sofort in die Arkaden der Liegenschaft Hofbergstrasse 6 in Wil verliebt. Bild: Zita Meienhofer

So wie auf diesem Bild sind die Arkaden nur selten sichtbar, weil heute links und rechts Bäume und Sträucher wachsen. Bild: Momo Appenzeller

Mit diesem Elfchen – so nennt sich eine vorgegebene Gedichtform mit elf Wörtern – beschreibt Momo Appenzeller ihre Gefühle im Sommer unter den Arkaden des Hauses an der Hofbergstrasse 6 in Wil, in dem sich ihre Wohnung befindet.

Die Liegenschaft an dieser Adresse hat eine lange Geschichte. Vorhanden ist eine erstmalige Erwähnung aus dem Jahre 1875, in einem Auszug aus einem Brandversicherungsverzeichnis. In den Unterlagen von Werner Warth, Stadtarchivar von Wil, findet sich zudem eine Ansicht aus dem 17. Jahrhundert, die das Haus noch als Bestandteil der Stadtmauern zeigt.

Ganz links auf dem Bild, das Wil im 17. Jahrhundert zeigt, ist das Haus Hofbergstrasse 6. Bild: Stadtarchiv Wil

1875 gehörte das Haus Pankraz Düring. So hiess jedenfalls der Eigentümer der Liegenschaft, der im Brandversicherungsverzeichnis registriert war. Ein weiteres Schriftstück aus dem Jahr 1900, das Assekuranzprotokoll, dokumentiert erstmals, dass einst eine Holzwarenhandlung und Holzwarenwerkstätte sowie Druckerei an dieser Adresse domiziliert waren.

Nur ganz wenig ist vom Haus an der Hofbergstrasse 6 zu sehen auf diesem Bild, das aus dem 19. Jahrhundert stammt. Bild: Stadtarchiv Wil

Ab 1909 ist Andreas Frei, Buchdrucker, Eigentümer der Liegenschaft. Bis am 1. Juni dieses Jahres blieb das Haus im Besitz der Familie Frei. Dann folgte der Wechsel zur Wohnbaugenossenschaft St.Gallen.

Der Wiler Bote wurde während Jahren an der Hofbergstrasse 6 gedruckt. Bild: Zita Meienhofer

Die Adresse Hofbergstrasse 6 steht eng in Verbindung mit dem «Wiler Bote»

Leute, die bislang mit der Adresse Hofbergstrasse 6 konfrontiert wurden, nennen unwillkürlich die Verbindung der Liegenschaft mit der ehemaligen Buchdruckerei, in jener Druckerei, in der auch während vieler Jahre der «Wiler Bote» publiziert worden ist.

Das sind auch die Erinnerungen von Werner Warth: «1985 wurde dort von den damaligen Inhabern der Druckerei, den Gebrüdern Boppart, meine erste Publikation zu den Wiler Fastnachtsteufeln gedruckt – und zwar noch im Bleisatz!» Als Zeitzeuge dieser Bleisatz-Zeit steht unter der Treppe, die ins Kellergeschoss führt, ein Schriftenregal samt dem Buch mit den «Wiler Boten» des Jahrgangs 1931.

Unter der Treppe in den Keller steht heute noch ein Schriftenregal. Bild: Zita Meienhofer

Einer ihrer Aufenthalte unter den Arkaden inspirierte Momo Appenzeller zu diesem Elfchen. Die 54-Jährige bewohnt mit ihrer Familie seit sieben Jahren eine der fünf Wohnungen der Liegenschaft an der Hofbergstrasse 6.

Sie ist es auch, die sich am meisten unter den Arkaden aufhält. Es sei zwar ein allgemeiner Platz, für alle Bewohnenden des Hauses zugänglich, sagt sie. Doch weil ihre Wohnung als einzige keine Terrasse hat, werden die Arkaden fast ausschliesslich von ihr und ihrer Familie benutzt.

Wann und weshalb die Arkaden erbaut wurden, bleibt Spekulation

Wann und weshalb die Arkaden entstanden sind, ist nirgends festgehalten oder beschrieben. Sicher ist, dass diese Bögen auf früheren Abbildungen des Hauses nicht ersichtlich sind. Spekuliert wird, dass allenfalls in den oberen Etagen mehr Raum nötig geworden war, das Kellergeschoss allerdings nicht erweitert, sondern mit einer Arkade versehen worden ist.

Die Arkaden waren für Momo Appenzeller mitunter ausschlaggebend, dass sie sich damals für diese Wohnung entschieden hat. Sie sagt:

«Ich habe mich grad in sie verliebt.»

Diese terracotta-farbenen Bögen, der mit Kieselsteinen bedeckte Boden sowie die Aussicht auf die Weierwise haben etwas Einmaliges. Momo Appenzeller sagt: «Ich hatte das Gefühl, im Tessin zu sein.» Den Platz unter den Arkaden hat sie wohnlich eingerichtet, die beiden seitlichen Gärten einerseits mit Pflanzen, anderseits mit Gemüse und Beeren bepflanzt.

Neben den Arkaden hat Momo Appenzeller Gemüse und Beeren gepflanzt. Bild: Zita Meienhofer

Fast das ganze Jahr unter den Arkaden anzutreffen

Momo Appenzeller und ihre Familie sind fast während des ganzen Jahres unter den Arkaden anzutreffen. Im Frühling eingehüllt in eine Wolldecke dient der Platz, um im Liegestuhl erstmals draussen sein zu können, bei hochsommerlichen Temperaturen bietet er eine Abkühlung. Obwohl es, da es auf drei Seiten offen ist, schon zugig sein kann, möchte Momo Appenzeller nichts verändert haben. Sie sagt:

«Da wird nichts angefasst, denn das würde den Charakter der Arkaden verändern.»

Die Erlebnisse unter den Arkaden hält Momo Appenzeller nicht nur in Elfchen fest. Sie hat eine Liste erstellt, was sie und ihre Familie an diesem Ort schon erlebt haben oder was ihr dazu in den Sinn kommt. Als Erstes steht Zugloch, an zweiter Stelle Schauplatz/Zuschauerterrasse. Eine Zuschauerterrasse ist der Platz unter den Bögen, eine mit Sicht auf die Anlässe auf der Weierwise wie das Springreiten, die 1.-August-Feierlichkeiten, das Mittelalterspektakel und das Rock am Weier.

Unter den Arkaden zu verweilen, heisst auch, mitzuerleben, was auf der Weierwise passiert. Bild: Momo Appenzeller

Neben «5. Zimmer» oder «Krankenstation», «Gaststätte», «Katzenbar» oder «Bastelstube» steht auf der Liste auch «der Antrag und erster Hochzeitstag (Fest)», denn dieser Platz diente Momo Appenzeller als Lokation für ihre eigene Hochzeit.

Unter den Arkaden finden auch Momo Appenzellers Katzen ihren Platz. Bild: Momo Appenzeller

Unschöne Begebenheiten an einem schönen Ort

Von vielen gelungenen Festen, schönen Begegnungen mit der Natur oder dem Beisammensein um das Feuer weiss Momo Appenzeller zu berichten. Allerdings: Wo schöne Dinge sind, sind auch unschöne nicht weit entfernt.

Die Überschwemmung der Weierwise im 2015 zählt dazu. Und dann sind es auch immer wieder rücksichtslose Menschen, die sich unterhalb der Arkade, auf dem Süsswinkelweg, niederlassen und lärmen oder ungefragt an diesen Ort eindringen, es sich gemütlich machen und sogar die Feuerschale samt Holz benutzen.

Letztlich überwiegen die schönen Momente unter den Arkaden. Die auch vor Momo Appenzellers Einzug für verschiedene Tätigkeiten genutzt wurden. Sie weiss, dass dort Wäsche getrocknet wurde, es ein Zufluchtsort für Jugendliche war oder für ein Freiluftkino diente. Kurzum: Die Arkaden sind nach wie vor ein besonderer Ort, so besonders, dass Momo Appenzeller Begebenheiten in Wort und Bild umfangreich dokumentiert hat.