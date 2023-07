Sommerfest Sieben Tonnen Holz für drei Tage Ausgelassenheit in Wiezikon Eine Woche Aufbauarbeit und tonnenweise Holz, damit sich hunderte Besucherinnen und Besucher in der Chnebelhütte wohlfühlen – das Dorffest Wiezikon wartete mit einem Showprogramm vom Feinsten auf.

Die eigens errichtete Hütte war gut besucht. Bild: Christoph Heer

Schon sieben Tage zuvor haben die Organisatoren mit den Aufbauarbeiten begonnen, damit die «Chnebelhütte» rechtzeitig für den freitäglichen Auftakt des Wieziker Dorffests bereitstand. OK-Präsident Hugo Sprenger erklärte, dass es dafür unzählige helfende Hände braucht. Denn die einzigartige Chnebelhütte besteht aus sieben Tonnen verbautem Holz.

Einmal mehr haben es die Protagonisten geschafft. Bereits am Freitag füllte sich das Festareal mit mehreren hundert Besuchern. Während der Freitagabend unter dem Motto «Ländlertreffen» gestanden hat, betraten am Samstag unterschiedliche Showacts die Bühne. Am Sonntag flachte die Stimmung nicht ab, wobei es zum Gottesdienst und dem Frühschoppenkonzert mit der «Su(mp)fffBrass» merklich ruhiger zu und her ging.

Ländler, Urchige und auch Clowns

Auf der Bühne machten unterschiedlichste Formationen ihre Aufwartung. Das einheimische Kinderjodelchörli Tannzapfenland, die Toggenburger Maitle Musig, die Gelte-Feger, oder das Quartett Waschächt mit Moderator Frowin Neff, sorgten am Freitag für beste Unterhaltung. Am Samstag ging es eher sportlich zu und her. Die Akrobatengruppe «Seppä», Musik-Clown «Werelli», oder das Team-Aerobic der Mädchenriege Eschlikon unterhielten die Besucher.