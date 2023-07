Sommerfest Nur zwei Schläge für den Fassanstich und keine Pannen: Das war die Jubiläumsausgabe der Wiler Hofchilbi Unter grossem Jubel fuhr Leo Grögli am Samstag mit dem Sechsspänner auf dem Hofplatz ein. Der Sympathieträger durfte bei der 50. Durchführung der Hofchilbi das Bierfass anstechen.

Da fliesst das Bier: Leo Grögli meistert den Fassanstich gekonnt. Bild: Michel Canonica

Die Wiler Hofchilbi hat am Samstag zum 50. Mal stattgefunden – und bei jeder einzelnen war Leo Grögli mit dabei. So erhielt der 71-jährige Wiler nun die Ehre, das diesjährige Bierfass anzustechen. Im vergangenen Jahr war es dabei zu einem kleinen Fauxpas gekommen, es fehlte das Holzfass mit dem goldigen Gut. Am Samstag klappte es wie am Schnürchen.

Kaum nervös, dafür gut gelaunt und gar mit einem Lachen im Gesicht schlug Grögli lediglich zweimal mit dem Holzhammer zu und das Bier floss. «Das war eine gewaltig schöne Erfahrung. Schon die Einfahrt auf den Hofplatz: einfach einmalig. Das würde ich jedem meiner Freunde auch einmal gönnen», sagte Leo Grögli nach dem Fassanstich.

27 Bilder 27 Bilder Hofchilbi Wil 2023. Bild: Michel Canonica

«Seine» Hofchilbi bezeichnet er als Jungbrunnen. «Ich bin mit der Hofchilbi und den vielen Besuchern so verbunden, die hält mich richtiggehend jung. Zudem bin ich gerne mit jungen Leuten zusammen. Und als bekennender Bierliebhaber ist die Hofchilbi für mich einfach das Grösste.» Er erinnert sich an die Anfangszeiten in den frühen 1970er-Jahren. «Damals war dieses Fest noch viel kleiner. Ich denke, es kamen anfänglich rund 1000 Besucher auf den Hofplatz. Heute sind es bis zu 5000, wenn das Wetter mitspielt», sagte Leo Grögli und nahm einen grossen Schluck aus seinem Hofchilbi-Humpen.

6000 Bierfässer in 50 Jahren

Nach seinem Fassanstich liess es sich der neue OK-Präsident Raphael Haag nicht nehmen, Leo Grögli auf der Bühne zu interviewen. Auf Haags Frage, was ihm aus den vergangenen 50 Jahren besonders gut in Erinnerung geblieben sei, antwortete Grögli schelmisch: «Christa Rigozzi und Melanie Oesch.» Und das für ihn einzig Negative war nur, wenn es geregnet hatte. «Und noch was Wichtiges. Die unzähligen guten Freundschaften, die sich in all den Jahren gebildet haben. Freundschaften weit über die Hofchilbi hinaus. Das ist es, was es braucht», sagte Grögli.

Er erklärt weiter, dass in den vergangenen 50 Jahren 6000 Bierfässer, also rund 120’000 Liter Bier, ausgeschenkt wurden. Lobende Worte fand er zudem für das Organisationskomitee. «Mit Raphael Haag als neuem OK-Präsident ist wiederum vieles richtig gelaufen. Das OK ist schlichtweg eine super Truppe, zwar noch etwas nervös zu Beginn der diesjährigen Hofchilbi, aber äusserst akribisch.» Zur 50. Austragung gehörten auch ein gemütlicher Biergarten, verschiedene Food- und Barangebote, sowie ein Daydance auf dem Kirchplatz.

Der neue OK-Präsident ist selbst schon viele Jahre ein Teil der Hofchilbi, anfänglich noch als Losverkäufer. Er sagte: «Zuerst war ich noch kribbelig. Als das Ganze aber Fahrt aufgenommen hatte, legte sich dies und auch ich konnte das Fest geniessen.»