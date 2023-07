Sommerfest Frotzeleien unter Freunden am Wiler Stadtfest, aber der Regierungspräsident musste dann doch nicht einschreiten Nach vier Jahren pandemiebedingter Pause war es endlich wieder so weit: Wil konnte am Samstag sein Stadtfest feiern. Und die Gemeinde Uzwil erwies sich dabei als würdiger Gast.

Uzwil war dieses Jahr Gastgemeinde des Stadtfests in Wil. Bild: Nik Roth

Es war in der Vergangenheit zwischen Uzwil und Wil nicht immer alles gut – was durchaus auch in den launischen Ansprachen des Wiler Stadtrates Jigme Shitsetsang und von Uzwil Gemeindepräsident Lucas Keel anklang, welche die beiden Gemeindevertreter nach den drei obligaten Böllerschüssen zur Festeröffnung des Stadtfests Wil am vergangenen Samstag hielten.

Eishockey und Ablasshandel

Stadtrat Jigme Shitsetsang scherzte über Uzwil ... Bild: Nik Roth

Uzwil hat den Wilern früher im Eishockey die eine oder andere schmerzhafte Niederlage zugefügt – «was ja aber seit jüngstem nicht mehr der Fall ist», äusserte sich Shitsetsang süffisant angesichts der Tatsache, dass der EC Wil letzte Saison Schweizer Amateur-Meister wurde.

... was der Uzwiler Gemeindepräsident Lucas Keel natürlich nicht unbeantwortet liess. Bild: Nik Roth

Klar, dass das Lucas Keel im proppenvollen Festzelt nicht auf sich sitzen lassen wollte: «754 hat ein Rotbald von Henau (bis 1964 hiess die heutige Gemeinde Uzwil Henau, Anm.d.Red.) dem Kloster St. Gallen bei einem Ablasshandel Ländereien geschenkt. Dabei wird im Schriftstück, der sogenannten Henauer Urkunde, auch Wil erstmals erwähnt. Uzwil war also schon damals Wil immer reine Nasenlänge voraus», scherzte Keel.

Der zwischen den beiden sitzende Wiler und St.Galler Regierungspräsident Stefan Kölliker musste jedoch nicht schlichtend einschreiten, schenkte stattdessen allen ein wenig vom kühlen Weissen nach. Es war offensichtlich, dass ein gewisses Mass an Frotzeleien einfach dazu gehört, wenn Uzwiler und Wiler (in)offiziell aufeinandertreffen.

Buntes Treiben überall

16 Bilder 16 Bilder Bild: Nik Roth

Dass sie daneben hervorragend zu harmonieren verstehen, zeigte sich nicht nur am sehr grossen Uzwil-Stand, sondern auch bei den Darbietungen der Musiken auf der Festzeltbühne. Uzwil fand stets den «richtigen Ton», wobei ein ebenso grosses wie gutgelauntes Publikum es den Gästen einfach machte. «Wir sind einfach froh, dass nun auch dieses schöne Fest eine Fortsetzung findet», erklärte ein Mann, der beim Chinesischen Verein für ein paar Frühlingsrollen anstand, gleich für alle.

Nicht lärmig genug konnte es einem kleinen Mädchen ein paar Meter weiter entfernt sein, schlug es doch enthusiastisch auf die Trommel ein, welche die Stadtmusik Wil eigens für diesen Zweck hingestellt hatte. Gut lief um die Mittagszeit das Geschäft an den zahlreichen Essständen – und entsprechend zufrieden äusserten sich die zahlreichen Vereine, welche für ein reichhaltiges kulinarisches Angebot und für eine gute Stimmung sorgten.

Auch die Menschenschlange vor dem Glacestand wuchs, je höher die Sonne im blauen Himmel stieg. Und auf der Oberen Bahnhofstrasse wurde es zunehmend schwierig, einfach entlangzuschlendern, ohne jemanden anzurempeln. Wil hat sein Stadtfest wieder. Und das ist gut so. Darin waren sich für einmal alle – Wiler und Uzwiler – einig.