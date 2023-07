Die Ursprünge der Wiler Hofchilbi reichen weit zurück. Im Jahr 1540 wurde die noch heute vorhandene Kapelle an den Hof angebaut und am 25. Juli feierlich eingeweiht. Diese Kirchweihe wurde bis 1722 jährlich als Hofchilbi begangen. In Anbetracht der schlechten Zeiten wurde der festliche, weltliche Teil abgesetzt. 1972 entschloss sich die damalige Hofbrauerei Wil, die Hofchilbi wieder aufleben zu lassen. Seither findet dieses Fest alljährlich statt, mittlerweile unter der Führung des KTV Wil Handball.

Statt Freibier geht der Erlös an Stiftung Hof zu Wil

Eine weitere historische Begebenheit wurde für die Hofchilbi in Erinnerung gerufen: Die Entrichtung des Bierzinses. In der ältesten Urkunde, die Wil erwähnt, wird am 6. August 754 über die Schenkung der Güter des Bauern Rotbald an das Kloster St.Gallen berichtet. Als Lehenzins für diese Güter wurde vereinbart, dass alljährlich unter verschiedenen Naturalien, wie Korn und Schweinen, auch 30 Eimer Bier abzuliefern sind. Nach heutigem Mass entspricht dies 1125 Liter. Sie werden an die Festbesucher der Hofchilbi verkauft. Der erwirtschaftete Erlös dieses ehemaligen Freibiers fliesst vollumfänglich in die Kasse der Stiftung Hof zu Wil. (pd)