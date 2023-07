SOMMERFEST Die Bar gibt es nicht mehr, die Party schon: Am Wochenende fand in Wil das J&B-Strassenfest statt – mit neuen DJ Zu den traditionellen Wiler Sommerpartys gehört neben Stadtfest und Hofchilbi das J&B-Strassenfest. Am Freitag und Samstag war es wieder so weit. Warum der Anlass so heisst, gerät allerdings immer mehr in Vergessenheit.

Es war viel los auf dem Wiler Viehmarkt-Parkplatz am J&B-Strassenfest. Bild: Christoph Heer

Seit nunmehr 25 Jahren findet das J&B-Strassenfest statt. Eine der grössten und beliebtesten Party innerhalb der Äbtestadt, die längst nicht mehr aus dem Sommerkalender wegzudenken ist. Jahrelang galt diese auch als Treffpunkt ehemaliger J&B-Besucher und Ur-Wiler. Die Bar gibt es seit Jahren nicht mehr. Und deren regelmässige Besucher, mittlerweile in die Jahre gekommen, lassen heute den Jungen den Vortritt.

Nur wenige «von damals» waren am Wochenende auf dem Viehmarktplatz anzutreffen. Das Gros des heutigen Publikums kann sich augenscheinlich nicht mehr an die glorreichen Zeiten des J&B-Pubs unter der jahrelangen Leitung von Marcel Merk erinnern. Was bleibt, ist das J&B-Strassenfest in seiner Ur-Funktion als Party- und Festmeile. Viele hundert Besucher von nah und fern feierten sowohl am Freitag als auch am Samstag bis tief in die Nacht hinein.

DJ Deecello (links) und DJ Pe-Be sorgten am 25. J&B-Strassenfest für die passende Musik. Bild: Christoph Heer

«Fühle mich als normaler Gast gut»

Ein grosser Name, der gefehlt hat, ist derjenige des einheimischen DJ Mouse. Jahrelang hat Reto Widmer mit seinen Auftritten für gute Stimmung gesorgt. Nun entschloss er sich zum Rücktritt als DJ. Doch die besagte Stimmung ist nicht abgebrochen. So waren es dieses Mal DJ Deecello und der ebenfalls seit vielen Jahren auftretende DJ Pe-Be, die für den passenden Sound auf dem Viehmarkt-Parkplatz sorgten.

Gemütlich gemacht hat es sich hingegen besagter DJ Mouse. Und zwar in der Cocktail-Lounge. «Ich fühle mich als normaler Gast gut, auch wenn ich nach so vielen Jahren nicht mehr auf dem DJ-Wagen an den Turntables herumschraube. Schon auch spannend, das Ganze mal von einer anderen Seite mitzuverfolgen», sagte Reto Widmer, ehe er sich wieder seinem Cocktail widmete.