SOMMER Hochleistungssport bei 35 Grad: Wie sich der FC Wil auf die Hitzeschlacht im Tessin vorbereitet Der Sommer ist zurück – und wie. Während viele in den Schatten flüchten, können das diverse Sportler nicht tun und sind der prallen Sonne ausgesetzt. Auch der FC Wil muss am Sonntag bei voraussichtlich 35 Grad ran. Er dürfte genau deswegen im Vorteil sein.

Marcin Dickenmann und die Wiler bereiten sich auf eine hitzige Partie im Tessin vor. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Wenn das Thermometer in den kommenden Tagen auf jeweils bis zu 35 Grad klettert, klagt manch einer schon in der Gartenlaube. Wer Freiluftsport betreibt, sucht Schatten wohl vergebens. So zum Beispiel die zahlreichen Amateurfussballer, welche dieses Wochenende den Spielbetrieb nach der Sommerpause wieder aufnehmen.

Selbst für die Spitzensportler ist es eine aussergewöhnliche Situation. So zum Beispiel für die Profis des FC Wil. Sie reisen am Sonntag für ein Cupspiel ins Tessin, um dort auf Collina d’Oro aus der 2. Liga interregional zu treffen. Anspiel ist um 17.30 Uhr, also just zur heissesten Zeit eines Sommertages. Rund 35 Grad sind dann vorausgesagt. Gespielt wird auf Kunstrasen, der mehr Wärme abgibt als ein natürliches Geläuf.

Kalte Tücher aus dem Eisbad

René Waldvogel, Athletiktrainer FC Wil. Bild: zvg

René Waldvogel, Athletiktrainer der Wiler, sagt: «Es ist wichtig, dass die Spieler viel trinken. Schon auf der Reise ins Tessin und dann auch während des Spiels.» In der Pause soll mit kalten Tüchern, welche aus einem Eisbad genommen werden, die Körpertemperatur gesenkt werden. Zudem wird das Einlaufen kürzer gehalten als sonst. «Wir wollen eine möglichst kurze Zeit an der Sonne sein», sagt Waldvogel.

Die Brutofenhitze dürfte dem FC Wil allerdings zupass kommen. Die Profis, welche bereits seit knapp einem Monat im Meisterschaftsbetrieb sind, werden gegenüber den Amateuren, welche erst nächste Woche in die Saison starten, neben den technischen auch konditionelle Vorteile haben. Kommt dazu, dass es im Team der Tessiner mehrere Spieler hat, die schon über 30 Jahre alt sind. «Wir wollen den Auftritt an der Sonne möglichst kurz halten», wiederholt Waldvogel.