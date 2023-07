Softball «Wir sind nun in einer Leaderrolle»: Zwei Wilerinnen führen das U18-Nationalteam an die Europameisterschaft nach Prag Am Sonntag startet in Prag die U18-Softball-EM. Mit dabei sind mit Maleah Milsom und Sophie Friedli auch zwei Wilerinnen. Den beiden Spielerinnen von den Wittenbach Panthers kommen an der ersten U18-EM, an der die Schweiz teilnimmt, wichtige Rollen zu.

Die Wilerinnen Maleah Milsom (links) und Sophie Friedli dürfen mit dem Softballnationalteam an die U18-Europameisterschaft in Prag gehen. Bild: Annette Flavia Matt

Die amerikanischen Sportarten Base- und Softball erfreuen sich in der Schweiz immer grösserer Begeisterung. Auch wenn beides noch Randsportarten sind, werden die Ligen und Teams immer professioneller. So auch die Baseballmannschaft der Wil Pirates und das Softballteam Wittenbach Panthers. Letzterem gehören auch einige Wilerinnen an. Neben der erfahrenen Celina Schmid haben in den vergangenen Jahren auch die 17-jährigen Sophie Friedli und Maleah Milsom unter Trainer Larry Castro den Durchbruch geschafft.

Mit Wittenbach haben die zwei Softballerinnen bereits einen Meistertitel feiern können und durften im vergangenen Jahr am Europa-Cup in Paris auch internationale Erfahrung sammeln. Am Sonntag startet für Friedli und Milsom das nächste grosse Turnier. Die beiden gehen mit der U18-Nati an die EM nach Prag – und das in einer für sie neuen Rolle.

In jungen Jahren schon Leaderinnen

«Ich freue mich sehr auf das Turnier. Für mich ist es immer etwas spezielles, Teil der Nationalmannschaft zu sein», sagt Friedli. Auch wenn sie erst 17 Jahre alt ist, kommt ihr und Maleah Milsom an dieser U18-EM eine spezielle Rolle zu. Denn Friedli spielt seit sie neun Jahre alt ist Base- oder Softball, Milsom sogar seit sie sechs ist. Zudem wurden beide auch schon für das Elite-Nationalteam nominiert.

Deshalb führen die beiden Wilerinnen die U18-Nati als Leaderinnen nach Prag. Friedli sagt: «Uns wurde bereits früh mitgeteilt, dass wir in diesem Team in eine Leaderrolle schlüpfen sollen. Das ist für uns beide neu, macht das Turnier aber umso spannender.»

Friedli und Milsom haben sich bei einem Probetraining bei den Wil Devils kennen gelernt. Weil in Wil nur Baseball und nicht Softball gespielt wird, haben sie später gemeinsam nach Wittenbach gewechselt. Einfach so habe Friedli aber nicht mit dem Sport angefangen. «Mein Vater hat schon Baseball gespielt und auch den Baseballklub Romanshorn mitgegründet. Nun ist er Assistenztrainer in Wittenbach», erklärt Friedli ihren Bezug zur Sportart. Auch Milsom ist über ein Familienmitglied zum Sport gekommen: «Mein Bruder hat in Wil Baseball gespielt. Weil es ihm so gut gefallen hat, wollte ich auch anfangen.»

Beide waren direkt gefesselt. Der Teamzusammenhalt sei für sie ein wichtiger Grund, weshalb ihnen die Sportart so gefällt. Auch sei es ein facettenreicher Sport, in dem man in vielen Bereichen gut sein muss. Milsom und Friedli wollen ihr Talent nun an der U18-EM in Prag unter Beweis stellen. Für die Schweiz startet das Turnier am Sonntag um 9.30 Uhr gegen Italien.

Spass steht im Vordergrund

«Italien ist in unserer Gruppe klarer Favorit. Dort wird Softball noch viel stärker gefördert als bei uns. Das wird also kein einfaches Spiel», sagt Milsom. Die anderen Gruppengegner Schweden, Dänemark und die Ukraine seien schwierig einzuschätzen. Die beiden Wilerinnen denken aber, dass ein bis zwei Siege möglich sind.

Noch am gleichen Tag wie die Partie gegen Italien findet auch das Duell gegen Schweden statt. Im Softball sei es ganz normal, dass man am gleichen Tag mehrere Spiele hat. «Manchmal ist das schon anstrengend. Vor allem wenn es sehr heiss ist. Aber an der EM sind 16 Spielerinnen dabei. Da hat man die Möglichkeit, auch mal zu wechseln», sagt Friedli.

Auf die Frage, was sie vom Turnier in Prag erwarten, sagen Milsom und Friedli: «Wir wollen natürlich Spass haben und einen guten Teamspirit aufbauen.» Ein sportliches Ziel wurde noch nicht festgesetzt. «Trotzdem wollen wir natürlich auch erfolgreich sein und Spiele gewinnen», sagen die beiden Wilerinnen.