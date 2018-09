So wird das grösste Demenzzentrum der Ostschweiz aussehen Die Thurvita AG plant in Wil eine Demenz-Einrichtung für 80 Personen. Für den Bau wurde ein Architektur-Wettbewerb organisiert, 45 Projekte wurden eingereicht. Nun steht der Sieger fest. Nicola Ryser

Visualisierung des Demenzzentrums «Am Chrebsbach», das auf 2022 geplant ist. Bild: PD

Etwas Grosses soll entstehen an der Konstanzerstrasse in Rossrüti. Denn dort plant die Thurvita den Neubau eines Kompetenzzentrums, in welchem bis 80 an Demenz erkrankte und pflegebedürftige Menschen unterkommen sollen. Das Gebäude wird dadurch nicht nur zum ersten spezialisierten, sondern zugleich auch grössten Demenzzentrum der Ostschweiz.

«Am Chrebsbach» soll das Gebäude heissen

Da die Einrichtung auf dem Areal des Altersheims Rosengarten entstehen und dieses erhalten bleiben soll, wurde eigens für den Neubau ein Wettbewerb organisiert, um die architektonischen Schwierigkeiten zu meistern. Die eingereichten Projekte sollten zudem so realisiert werden können, dass die gleichzeitige Erweiterung des Gebäudes der Gebrüder Egli Maschinen AG auf dem gleichen Areal nicht gestört wird.

«Den Wettbewerb haben wir vor allem deswegen lanciert, weil es sonst noch kein ähnliches Gebäude als Beispiel für unseren geplanten Bau gibt», sagt Alard du Bois-Reymond, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Thurvita AG. «Es ist nicht eine alltägliche Aufgabenstellung, darum wollten wir Ideen von mehreren Architekten einholen.» 45 Bewerbungen von verschiedenen Architekturunternehmen aus der Schweiz wurden in einem ersten Qualifikationsverfahren eingereicht, aus welchen acht Projekten selektioniert wurden. Anhand mehrerer Bewertungskriterien hat eine Jury, bestehend aus diplomierten Architekten, einstimmig das Siegerprojekt gewählt. Als «Am Chrebsbach» wird das Gebäude der Schneider Gmür Architekten aus Winterthur betitelt und gilt nun als zukünftiges Demenzzentrum der Thurvita.

Viel Grün und ein Gefühl der Geborgenheit

Der Grundriss des Neubaus wurde so gezeichnet, dass er mehr einer Wohnanlage als einer spitalartigen Struktur ähnelt. Gleichzeitig soll der Bau mit den langen Wohnbauten nebenan und der Erweiterung der Gebrüder Egli AG einen dreieckartigen Raum bilden. Drei Geschosse und ein frei zugänglicher Gartenhof sind für das Zentrum geplant. Die Jury lobt die übersichtliche Struktur, einerseits der Innenräume, bestehend aus öffentlichen Räumen, den Wohngruppen mit eigenen Ein-und Ausgängen, Ferienzimmern, Begegnungsräumen und einem «Landschaftsraum», anderseits mit den grosszügigen Platz- und Rasenflächen ausserhalb.

«Am Siegerprojekt hat uns vor allem gefallen, dass die zehn Wohngruppen so verteilt und gebaut sind, dass man darin wie eine kleine Familie funktionieren kann», erklärt du Bois-Reymond. Die zehn Wohngruppen umfassen jeweils einen Wohnraum mit Kochinsel, acht Einzelzimmern und einem geschützten Aussenbereich. «Wir hatten viele andere Projekte, die sich zu stark an Spitälern orientierten. Bei den Wohngruppen des Siegerprojekts kann jedoch dieses Gefühl der Geborgenheit entstehen, das wir anstreben.»

Du Bois-Reymond zeigt sich vom grünen Mittelpunkt, dem Gartenhof, ebenfalls begeistert: «Da er im Eingangsbereich liegt, ist er auch für die Besucher frei zugänglich. So gibt es für alle etwas Schönes.» Als nächster Schritt gelte es, das Baurecht zu bekommen, denn das Grundstück gehöre der Stadt. «Bis 2022 dürfte das Zentrum bezugsbereit sein.»