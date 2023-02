Kreisgerichte Sie erledigten fünf Fälle pro Tag, unter anderem eine Scheidung vom August 2016: So verlief das Jahr 2022 für die Kreisgerichte Wil und Toggenburg Das Kreisgericht Toggenburg hatte 2022 mehr zu tun, das Kreisgericht Wil etwas weniger. Bei beiden ist allerdings über die Jahre die Zahl der pendenten Fälle stetig gestiegen.

Die Kreisgerichte Wil und Toggenburg erledigten im vergangenen Jahr weit über 1000 Fälle. Bild: Pixabay

Die Kreisgerichte Wil und Toggenburg hatten im Jahr 2022 alle Hände voll zu tun. So wurden im Toggenburg im Schnitt vier, in Wil im Schnitt gar fünf Fälle täglich erledigt. Dies zeigt der Geschäftsbericht der kantonalen Gerichte, der kürzlich publiziert wurde.

Bruno Räbsamen, Präsident des Kreisgerichts Toggenburg in Lichtensteig. Bild: PD

Im Toggenburg gingen im Geschäftsjahr 2022 1187 Fälle ein. Bruno Räbsamen, Präsident des Kreisgerichts Toggenburg, nennt auf Anfrage seine Höhepunkte des vergangenen Jahres:

«Diejenigen Verhandlungen, bei denen in teils hochstrittigen und mit emotional stark belasteten Parteien doch noch eine einvernehmliche Lösung erzielt werden kann.»

Generell hatte das Kreisgericht Toggenburg fast 10 Prozent mehr Fälle als noch 2021. «Allenfalls könnten die etwas tieferen Fallzahlen der beiden Vorjahre mit der damaligen Coronasituation zusammenhängen», vermutet Räbsamen. Auch die Anzahl abgeschlossener Fälle konnte im Toggenburg um 15,6 Prozent gesteigert werden. 2022 wurden 1225 Fälle erledigt, im Jahr davor konnten immerhin 1059 ad acta gelegt werden.

Das leicht grössere Einzugsgebiet des Kreisgerichts Wil schlug sich in der Anzahl neuer Fälle nieder: Im Jahr 2022 gingen 1668 Fälle am Kreisgericht ein. Zudem konnten im vergangenen Jahr 1664 Fälle erledigt werden. Leicht weniger als 2021; damals konnten 1702 Fälle erledigt werden.

Einige Gerichtsfälle dauern über drei Jahre

Rund drei Viertel der Fälle werden generell in drei Monaten oder weniger abgehandelt. Ganz selten können sich Gerichtsfälle aber auch ganz schön in die Länge ziehen: So konnten am Kreisgericht Toggenburg sieben Fälle erledigt werden, die länger als drei Jahre in Anspruch nahmen, am Kreisgericht Wil waren es deren neun. Bruno Räbsamen verrät, dass der langwierigste Fall, der 2022 abgeschlossen werden konnte, eine Ehescheidung war, die im August 2016 beim Gericht eingegangen ist.

Die Gründe, weshalb einige Gerichtsfälle längere Zeit benötigen, sind laut Räbsamen vielfältig. Er sagt:

«Grösstenteils sind das komplexe, strittige Scheidungsverfahren mit Abklärungsbedarf in Bezug auf die Kinderbelange oder schwierige güterrechtliche Auseinandersetzungen.»

Viel Zeit koste auch, wenn ein Gerichtsfall ein Gutachten benötige oder auf dem Rechtshilfeweg über ausländische Behörden abgewickelt werden müssen.

Immer mehr pendente Fälle an den Kreisgerichten

Am Kreisgericht Toggenburg wurden 2022 im Schnitt vier Fälle pro Tag erledigt. Bild: Martin Knoepfel

Bei den unerledigten Fällen konnte 2022 am Kreisgericht Toggenburg etwas aufgeräumt werden. So sind derzeit 310 Fälle pendent. Im Jahr davor waren es noch 348. Am Kreisgericht Wil ist die Anzahl der unerledigten Fälle 2022 leicht angestiegen. Dort sind derzeit 453 Fälle pendent, im Jahr davor waren es 435 unerledigte Fälle.

Generell ist die Anzahl der unerledigten Fälle sowohl am Kreisgericht Toggenburg als auch am Kreisgericht Wil über die Jahre ansteigend. Räbsamen erklärt:

«Die Verfahren sind zum Teil infolge der gesetzgeberischen Vorgaben und der Rechtsprechung komplexer und aufwendiger geworden.»

Als Beispiele nennt er die Neuerungen im Kinderunterhaltsrecht oder die Einführung der obligatorischen Landesverweisung im Strafrecht.