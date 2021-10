Skilanglauf Höhentraining und Velofahrten: Wattwiler Langläufer kämpft um Olympiaqualifikation Der Staffel-WM-Fünfte Beda Klee bereitet sich auf die Olympischen Spiele in Peking 2022 vor. Um die Selektion zu schaffen, muss er einmal unter den besten 15 oder zweimal in den ersten 25 klassiert sein.

Beda Klee muss für die Olympiaqualifikation einmal unter die Top 15 oder zweimal unter die Top 25 laufen. Bild: PD

Kein Grund nervös zu werden: So liesse sich die Ausgangslage von Langläufer Beda Klee aus Wattwil vor dem Olympiawinter beschreiben. Für die Schweiz können acht Männer für die Spiele vom 4. bis 20. Februar 2022 selektioniert werden. Der vierfache Olympiasieger Dario Cologna dürfte «von Amtes wegen» dabei sein. Zu den Anwärtern auf die Reise nach China zählt aufgrund der bisherigen Ergebnisse auch der 25-jährige Toggenburger.

Es gibt allerdings ein «Ja, aber ...» Beda Klee ist sich dessen bewusst. «Der Sprint wird in der freien Technik ausgetragen. Da haben wir Schweizer einige Spitzenleute. Denkbar, dass drei Plätze an sie gehen. Einfach wird es also nicht, sich zu qualifizieren.» Um die Selektionsrichtlinien zu erfüllen, muss er einmal unter den besten 15 oder zweimal in den ersten 25 klassiert sein.

Machbar ist dies allemal. Mit den Plätzen 11 (2019) und 14 (2021) unterbot der Toggenburger im A-Kader die A-Limite in der Vergangenheit bisher zweimal. Künftig sollen es regelmässig Positionen inmitten der Norwegen, Franzosen, Russen, Italiener und dem Rest der Welt werden.

Höhentrainingslager auf dem Säntis

Zuversichtlich stimmt den Sprint-Schweizer-Meister, dass er sich erstmals seit Jahren nicht auf einen neuen Trainer einstellen muss. «Das erleichtert einiges. Wir haben keine grundlegenden Anpassungen vornehmen müssen. Der Aufbau verläuft mit dem gleichen Material analog dem Vorjahr», betont der frühere Davoser Sportgymnasiast des Skiclubs Speer Ebnat-Kappel.

Eine Änderung in der Vorbereitung gab es trotzdem: Aufgrund der Erfahrungen seiner Micarna-Radsport-Teamkollegen Stefan Küng und Stefan Bissegger schaltete Beda Klee ebenfalls ein Höhentrainingslager auf dem Säntis ein. Er sagt:

«Ich habe auf dem Gipfel geschlafen und im Tal nach einem speziellen Plan trainiert. Dazu gehörten Ausfahrten mit dem Rad.»

Stefan Küng und Stefan Bissegger oder sein SC-Speer-Vereinstrainer Reto Hänni gehörten zu den Trainingspartnern des talentierten Radfahrers. Die beiden Stefans staunten, was er über Stunden zu leisten vermag. «Bisher fühle ich mich bestens, bin ohne Verletzung oder gesundheitliche Probleme geblieben. Aber wie immer werden die Weltcup-Resultate entscheiden», sagt Beda Klee.

Start an der Heim-Universiade in Luzern?

Mitte November reisen die Langläufer in den Norden, wo in Finnland und Norwegen die Weltcup-Saison beginnt. Danach folgen am 11./12. Dezember die Rennen von Davos. «Ideal wäre, könnte ich vor der Tour de Ski Ende Jahr die Olympia-Selektionskriterien erfüllen.» Dadurch, betont Beda Klee, liesse sich die weitere Vorbereitung auf die Spiele in Peking ruhiger angehen.

Mit den Radprofis Stefan Bissegger (Mitte) und Stefan Küng wurde Beda Klee (links) auf der Strasse gefordert. Bild: PD

Gleichzeitig mit Davos findet die Winter-Universiade in der Region Luzern statt. Für den Profi wird der Heim-Grossanlass zum Thema, weil er sich für ein Jus-Fernstudium eingeschrieben hat. Ende Saison möchte er mit Studium beginnen. Dass er dadurch an der Universiade starten darf, ist ein willkommener Nebeneffekt.

Einzelne Starts scheinen denkbar. «Nur weil die Universiade in der Schweiz stattfindet. Sonst wäre die Teilnahme kein Thema. Allerdings fällt das erste Wochenende schon mal weg, weil der Weltcup in Davos Priorität geniesst. Wie die Saison anläuft, wird entscheidend sein, ob ich an der Universiade dabei bin.»

Peking und die Staffel-Hoffnung

Alles dreht sich um die Olympischen Spiele in Peking. Dabei wissen die Nationen nur bedingt, was sie erwartet. Beda Klee dazu:

«Normalerweise findet vor Ort ein Test-Event statt. Aus Peking wissen wir nur, dass die Wettkämpfe auf einem Plateau stattfinden, es sehr kalt ist und Sandstaub den Schnee bedeckt.»

Die Herausforderung werde dadurch für die Serviceleute noch grösser.

Die Schweizer Männer dürfen sich nach dem fünften WM-Rang in Oberstdorf 2021 mit Startläufer Beda Klee in der Staffel Medaillenchancen ausrechnen. Zu Platz drei hinter Norwegen, Russland, Frankreich und Schweden fehlten 20 Sekunden. «In der Staffel haben wir die grössten Chancen.» Allerdings sieht sich die Nummer eins im Quartett nicht nur als Team-Spezialist. Unabhängig der Technik seien auch Einzelstarts ein Ziel. Speziell über 15 Kilometer.

Angenommen, es werden neben drei Sprintern fünf Distanzläufer selektioniert und pro Disziplin dürfen vier starten, dann würden selbst die 50 Kilometer zum Thema. Beda Klee wäre bereit. Nach drei Aufbaujahren ist er den Talent-Schuhen entwachsen, gehört zu den erprobten Athleten. Nicht mehr Weltcup-Punkte sind das Ziel, sondern regelmässige Klassierungen unter den besten 20.

Impfnachweis oder drei Wochen Quarantäne

Corona spielt ebenfalls eine Rolle. «Die Aktiven müssen für Olympia nicht geimpft sein, dann aber als letzte Vorbereitung drei Wochen in Quarantäne. Dies kann sich sportlich niemand leisten. Bleibt nur Impfen», macht sich Beda Klee keine Illusionen. Wer sich von den Serviceleuten nicht impft, erhält in China keine Einreisegenehmigung. Auch nicht mit Quarantäne. «Es wird auch spannend, wer dem Staff angehört», ergänzt Beda Klee.

