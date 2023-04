Ski Alpin Trotz ersten Erfahrungen im Ski-Weltcup ist Aline Höpli mit ihren Leistungen in der vergangenen Saison nur so halb zufrieden Ein Grossteil der bisherigen Karriere von Skifahrerin Aline Höpli aus Flawil war geprägt von Verletzungen. Nach drei Kreuzbandrissen innert drei Jahren durfte die Slalom-Spezialistin im vergangenen Winter zum ersten Mal im Weltcup mitfahren. Trotzdem zieht die 22-Jährige eine gemischte Bilanz.

Aline Höpli, hier im Weltcup-Rennen in Levi, Finnland, bleibt auch im kommenden Winter Teil des B-Kaders. Bild: Kimmo Brandt

Die Flawiler Skifahrerin Aline Höpli hatte zum Start ihrer Karriere mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Innert drei Jahren riss sie sich dreimal das Kreuzband. Der Weg zurück war kein einfacher. Höpli blieb aber immer positiv. Die vergangenen zwei Jahren konnte die 22-Jährige ohne Verletzungen bleiben. In diesem Winter durfte sie sogar ihre ersten Erfahrungen im Weltcup machen.

Mitte November ging Höpli bei den Slaloms im finnischen Levi an den Start. Die Technik-Spezialistin konnte sich aber in ihren beiden Rennen nicht für den zweiten Lauf qualifizieren. «Mein Fokus in diesen Rennen war es sowieso, einfach Erfahrung zu sammeln. Ich konnte viel von den grossen Stars abschauen und habe viele Eindrücke mitgenommen», sagt Höpli zu ihren ersten Schwüngen im Weltcup. Sie ergänzt: «Im ersten Rennen habe ich die Qualifikation für den zweiten Lauf nur knapp verpasst. Am Ende fehlten vier Zehntel. Damit bin ich zufrieden.»

Skifahrerin Aline Höpli vom Skiclub Gossau. Bild: Arthur Gamsa

Im Europacup nicht ihre Erwartungen erfüllt

Nach diesen beiden Weltcup-Slaloms ging die Flawilerin wieder im Europacup an den Start. Dort wollte sie unter die besten 15 Fahrerinnen kommen. Höpli fehlte in dieser Saison aber die Konstanz. «Im Slalom muss man immer volles Risiko gehen. Wenn man vorsichtig fährt, hat man keine Chance ein gutes Resultat zu erzielen oder sich überhaupt für den zweiten Lauf zu qualifizieren. In den Rennen, in denen dieses Risiko aufgegangen ist, habe ich auch gute Ergebnisse erzielt», so Höpli.

Leider habe dieses Risiko auch ab und zu dazu geführt, dass sie Fehler gemacht hat und deshalb ausgeschieden sei. Das hatte zur Folge, dass Höpli in den letzten Rennen unter Druck war, um in die Top-30 zu kommen. Dieses Saisonergebnis musste sie erreichen, um auch im kommenden Winter im B-Kader von Swiss Ski zu sein. Sie sagt dazu: «Es war nicht einfach mit diesem Druck klarzukommen. Zum Glück bin ich mental stark.» Am Schluss hat es ganz knapp gereicht und Höpli steht auch kommende Saison im zweithöchsten Kader.

Zwei Fahrerinnen aus der Region im C-Kader Aline Höpli ist im kommenden Winter die einzige regionale Skifahrerin im B-Kader. Zwei ihrer Kolleginnen aus dem Skiclub Gossau schafften die Selektion für das C-Kader. Sarah Zoller auf Flawil war schon im vergangenen Winter Teil des dritthöchsten Kaders, Elyssa Kuster schaffte den Sprung aus dem Nationalen Leistungszentrum Ost in den C-Kader. Bei den Männern wurde kein Skifahrer aus der Region Wil und Umgebung selektioniert. (lto)

Die vielen Verletzungen gut überstanden

Erfreulich für die 22-jährige Skifahrerin ist, dass ihre früheren Verletzungen keine Probleme mehr machen. «Ab und zu merke ich noch etwas das Wetter. Aber ansonsten sind die Kreuzbandrisse gut verheilt und ich blieb diese Saison verletzungsfrei», meint Höpli.

Das soll auch in der kommenden Saison so bleiben. Dafür beginnt sie in einer Woche mit dem Sommertraining. Das Ziel im nächsten Winter ist es, im Europacup an der Konstanz zu arbeiten und sich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.