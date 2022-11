SKI ALPIN Nach Schien- und Wadenbeinbruch: Cédric Noger ist auf dem nächsten beschwerlichen Weg zurück Der Wiler Skirennfahrer muss einen neuerlichen Rückschlag verkraften. Rücktrittsgedanken sind aber wieder weg. Eine Metallplatte und Schrauben auch. An Schneesport ist aber noch nicht zu denken.

Mehr in der Heimat Wil als ihm lieb ist: Cédric Noger will es noch einmal an die Weltspitze schaffen. Bild: Ralph Ribi

Irgendwie passt es ins Bild. Ausgerechnet in Kranjska Gora stürzte Cédric Noger im März im Training und zog sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zu. Ausgerechnet in Kranjska Gora, wo der Wiler 2019 den grössten Erfolg seiner sportlichen Laufbahn gefeiert hatte. Vierter war er in jenem Weltcup-Riesenslalom geworden – vor einem gewissen Marcel Hirscher.

Doch in Nogers Karriere liegen eben auch einige Steine. Immer wieder musste und muss er Rückschläge wie jenen im März verkraften. Kommt dazu, dass er kurz nach dem Sturz auch noch aus dem Kader von Swiss-Ski gestrichen wurde, da die Resultate nicht höheren Ansprüchen genügten. Das war ihm bereits einmal widerfahren. Es gab in jüngerer Vergangenheit Momente, da dachte der 30-Jährige ans Aufhören. Gegenüber dem Fernsehsender TVO sagt Cédric Noger: «Ich habe diesen Sommer die Skimarke gewechselt. Wenn ich wieder Kompromisse hätte machen müssen, hätte ich es sein lassen.»

Auch als Verletzter an der Basiskondition gearbeitet

Doch Cédric Noger wäre nicht Cédric Noger, wenn er nicht einen neuen, x-ten Anlauf nähme. Nach zwei Jahren bei der Vorarlberger Skimarke Kästle, die kaum Höhepunkte brachten, ist er nun bei Stöckli unter Vertrag. Mit der Hoffnung, dass dieser Wechsel die Rückkehr an die Weltspitze bringt.

Denn diese hat Noger wieder ins Visier genommen. Doch der Weg ist weit. Immerhin führt dieser aufwärts, wenn auch nicht allzu steil. Vergangene Woche konnte Noger im Rahmen eines Routineeingriffs, wie er sagt, im Spital die Metallplatte samt Schrauben entfernen lassen. Diese waren nach dem Sturz in Slowenien zur Stabilisierung eingesetzt worden. Noger ist momentan im Aufbautraining, ans Skifahren ist noch nicht zu denken. «Die Basiskondition konnte ich mir trotz Verletzung gut erarbeiten», lässt der Wiler verlauten.

Den Auftakt in diese Weltcup-Saison musste Noger am TV mitverfolgen. «Es tut schon weh, wenn man nicht selber eingreifen kann. Wichtig ist aber, dass ich erst wieder auf Schnee fahre, wenn ich auch wirklich bereit dazu bin.»

Das Hotel als neue Herausforderung

Neben dem Skifahren hat Cédric Noger mittlerweile auch an einem anderen Ort Fuss gefasst. Seit September arbeitet er in einem Hotel in St. Gallen. «Diese Erfahrung ist wertvoll und fordert mich ebenfalls heraus», sagt der unermüdliche Kämpfer