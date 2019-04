Singen für frisches Trinkwasser: Wiler organisiert Benefizkonzert

Am Freitagabend findet in St. Gallen ein Benefizkonzert der Spendenorganisation Viva con Agua statt. Ziel ist es, Geld für Trinkwasserprojekte in armen Ländern zu sammeln. Gian-Andri Stahl aus Wil ist Hauptorganisator des Events. Nicola Ryser

Für Trinkwasserprojekte, wie hier auf dem Bild, sammelt Viva con Agua Spenden. Bild: PD

Pfandbecher an stark frequentierten Festivals sammeln, Fussballspiele organisieren, Konzerte planen: Die Spendenorganisation Viva con Agua Schweiz sucht verschiedene Wege, um junge Leute auf Trinkwasserprobleme aufmerksam zu machen. Der gemeinnützige Verein ist schweizweit vor allem an Musikevents unterwegs, um die Besucher für dieses gesellschaftliches Problem zu sensibilisieren und für Spenden zu gewinnen.

Am Freitagabend führt der Verein ein Benefizkonzert, genannt «Music Creates Water», durch. Im Jugendkulturraum Flon in St. Gallen singen und spielen vier Bands für sauberes Trinkwasser. Alle Einnahmen gehen dabei an die Projekte von Viva con Agua. Hauptorganisator des Events: der Wiler Gian-Andri Stahl.

Durch die Maturaarbeit der Kollegin beigetreten

Der 20-Jährige, der gerade ein Praktikum als Klassenassistent in einer Sonderklasse absolviert, ist noch nicht lange Teil der Spendenorganisation. «Ich habe Viva con Agua zwar schon länger gekannt, dazugekommen bin ich jedoch erst durch eine Kollegin.» Vor zwei Jahren habe sich diese in einer Maturaarbeit vorgenommen, eine Ostschweizer Regionalgruppe für Viva con Agua zu gründen. «Als ich dann von ihr gefragt wurde, ob ich mitmachen will, war ich begeistert von der Idee.» Seither ist die Crew auf über 30 Mitglieder angewachsen – und mit dem Benefizkonzert in St. Gallen organisiert sie nun selbst ihren ersten Anlass. «Nach Neujahr kam bei uns die Idee auf, ein Konzert durchzuführen», erzählt Stahl. Zu Beginn habe man jedoch schauen müssen, ob und wo ein solcher Event überhaupt möglich wäre. «Mit dem Flon haben wir einen optimalen Ort gefunden. Dann musste ich vor allem koordinieren, welche Bands auftreten sollen.»

Stahl achtete dabei auf bestimmte Eigenschaften: «Da es unser erster Anlass ist, war es uns wichtig, sehr junge, noch nicht bekannte Bands zu engagieren, die richtig Hunger haben, aufzutreten.» So kommen alle vier Bands aus der Region St. Gallen und Wil. Auch Stahl selbst tritt auf, zusammen mit dem Wiler Jan Räbsamen als Hip-Hop-Duo «Projekt ET».

«Zwischen den Konzerten planen wir noch Redebeiträge zu den einzelnen Projekten von Viva con Agua», sagt Stahl. Schliesslich sei der Event vor allem da, um Spenden zu sammeln; alle Einahmen des Abends gehen direkt an die Spendenorganisation und fliessen in die einzelnen Projekte: «Das Geld wird für Trinkwasserprojekte in Nepal und Mosambik eingesetzt. Dort werden Trinkbrunnen gebaut, Hygieneeinrichtungen erstellt und den Leuten das Know-how über den Umgang mit Wasser vermittelt.»

Konzerte kommen besser an als Debatten

Doch: Warum macht Stahl dies überhaupt? «Einerseits ist es der Spass und die Freude, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten und etwas zu organisieren. Anderseits empfinde ich es als wichtig, dass man sich irgendwo für etwas einsetzt, vor allem, wenn man wie wir in einem Land mit privilegierten Verhältnissen lebt.» Ob bei einer Spendenorganisation, in einem Sportverein oder in der Pfadi, das sei egal.

Stahl ist gespannt, wie das Konzert ankommen wird. 150 bis 200 Besucher erwartet er. Er erhofft sich, die Aufmerksamkeit von jungen Menschen zu gewinnen: «Anlässe wie Konzerte oder ein Spendenlauf funktionieren besser als Podiumsdiskussionen, Vorträge und Debatten, um Leute in meinem Alter auf gesellschaftliche Probleme wie schlechtes Trinkwasser aufmerksam zu machen», sagt der 20-Jährige. Und wenn das heutige Konzert gut ankommt? «Dann machen wir es sicher wieder. Und sonst wahrscheinlich auch.»