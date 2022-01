Silvesterlaternenumzug Wiler Tradition lebt auch im Coronajahr 2021: Trotz Singverbot und Zertifikatspflicht «Hüt isch Silvester und morn isch Neujohr»: Nein, gesungen wurde dieses Jahr pandemiebedingt nicht. Dennoch verabschiedete - trotz Zertifikatspflicht und Teilnehmerbeschränkung - eine ansehnliche Zahl von Kindern das alte Jahr mit selbst gebastelten Laternen und dem traditionellen Umzug durch die Altstadt. Dies bei angenehmen Temperaturen und, wie gewohnt, begleitet von den Stadttamburen und den Klängen der Stadtharmonie Wil.

Start zum traditionellen Wiler Laternenumzug durch die abgedunkelte Altstadt. Bild: Chistoph Heer

2020 wurde dieser traditionelle Laternenumzug am Silvesterabend gänzlich abgesagt. Umso schöner also, durften die Kinder am Freitagabend wieder raus, raus in die dunkle Nacht, raus in die abgedunkelte Altstadt. Raus, um ihre farbig leuchtenden Laternen zu präsentieren. Und sie hatten Spass, die Kinder ebenso wie ihre Eltern, Göttis und Grosseltern.

13 Bilder 13 Bilder Impressionen von Wiler Silvesterlaternenumzug. Bilder: Christoph Heer und Jürg Giezendanner

Vorgängig hiess es jedoch, Zertifikat raus, scannen, Ausweis zeigen. Und nur wer die Zertifikatsprüfung bestanden hatte, erhielt Zugang zum Gelände. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass weniger Menschen als üblich dabei waren. Nichtsdestotrotz: Qualität kommt bekanntlich vor Quantität. Will heissen; diejenigen die mit dabei waren, erfreuten sich an den Stadttambouren, der Stadtharmonie Wil, der Ansprache von Gemeindepräsident Hans Mäder und natürlich den vielen Laternen.

Die Krux mit der Kerze

Einem kleinen Jungen spielte jedoch der Wind einen Streich. Immer wieder blies dieser seine Kerze in der Laterne aus. Neu angezündet dauert es nur wenige Sekunden, bis sie wieder erlosch. Mit jedem Mal wurde der Junge ungeduldiger, schliesslich startete in wenigen Minuten der Umzug. Gut, war Papa dabei. Kurzerhand bastelt er die Laterne so um, dass der Wind nicht mehr die geringste Chance hatte, seinem Sohnemann die Kerze auszublasen.

In der Zwischenzeit hatten die Stadttambouren aufgespielt und die Stadtharmonie eines ihrer Lieder zum Besten gegeben. Da trat Stadtpräsident Hans Mäder ans Mikrofon und erläuterte in wenigen Sätzen, was es mit diesem Laternenumzug auf sich hat. «Ich freue mich, dass ihr alle hier seid und diesem traditionellen Brauchtum Leben einhaucht», sagte das Stadtoberhaupt. Doch musste er auch mitteilen, dass pro teilnehmendes Kind, nur ein Erwachsener mit auf den kurzen Umzug darf. Zur Besammlung auf dem Hofplatz ertönte wie gewohnt die grosse Glocke von St. Nikolaus, während der Umzug wenig später über die Marktgasse hinab zum Bärenbrunnen und die Kirchgasse hinauf wieder zum Hofplatz führte.

Der kulinarische Höhepunkt

Nicht fehlen durfte natürlich der beliebte Silverstermann. «Das ist nicht irgendein Grittibänz, das ist unser Silvestermann», sagte Wils Original, Ruedi Schär, augenzwinkernd. Dieses Gebäck darf nicht fehlen, eigentlich ebenso wenig wie das miteinander Singen. Bleibt zu hoffen, dass in 362 Tagen, am diesjährigen Silvester, wieder ohne Probleme – ohne Einlasskontrolle und ohne Singverbot – gefeiert werden kann.