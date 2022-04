Silo Wil Pflichtlager und Importe aus Osteuropa: Wie es der «Kornkammer der Ostschweiz» in turbulenter Zeit ergeht Pandemie, schlechte Ernte 2021, Krieg in der Ukraine: Auch für die Getreidebranche sind die Zeiten unberechenbar. Wie die Weltlage das grosse Getreidelager im Westen von Wil betrifft, erklärt Roland Fritz, Geschäftsführer der Silo AG Wil.

Im Silo Wil werden auch in den Krisenjahren grosse Mengen Getreide gelagert und umgeschlagen. Bild: PD

Roland Fritz, Geschäftsführer der Silo AG Wil, bittet in sein Büro im Erdgeschoss des mächtigen Gebäudes am Wiler Bahnhof. Durch das Fenster bietet sich ein guter Blick auf die Gleise. Wenige Meter hinter der Scheibe fahren die Güterwaggons, die zum Abladen kommen, ein. In den vergangenen zwei Jahren war hier viel Betrieb.

Schwierige Jahre seien das für die Getreidebauern und die Händler gewesen, sagt Fritz. Die Pandemie, die schlechte Ernte 2021 und nun der Krieg in der Ukraine, alles Faktoren, die die Märkte und Preise unsicher werden liessen. Und ein Ende der Turbulenzen ist nicht in Sicht.

Als reine Dienstleisterin sei die Silo AG Wil hingegen kaum negativ betroffen, sagt Fritz. «Uns gehört kein einziges Kilo Getreide in unseren Silozellen.» Die «Kornkammer der Ostschweiz», wie sich das Silo auch nennt, verdient Geld mit der Einlagerung, der Lagerung und der Auslagerung von Getreide. Hinzu kommen weitere Dienstleistungen wie das Reinigen von Korn.

Roland Fritz, Geschäftsführer der Silo AG Wil Bild: Pablo Rohner

In den vergangenen zwei Jahren seien die Speicher im Westen der Stadt stets gut gefüllt gewesen, sagt Fritz. 42'000 Tonnen Weizengetreide können in den 226 Silozellen gelagert werden. Seit November 2020 seien es im Schnitt 38'500 Tonnen gewesen. Weil 150 Tonnen Dinkel gleichviel Platz benötigen wie 300 Tonnen Weizen, könne man sagen, dass das Silo meistens voll war. Fritz sagt:

«Wir hatten immer Arbeit.»

Arbeit, das hiess seit Ausbruch der Coronapandemie in erster Linie: Bewegung. 6000 Tonnen Getreide wurden in den vergangenen zwei Jahren im Durchschnitt pro Monat bewegt: 3000 Tonnen rein, 3000 Tonnen raus. Ein Grund dafür war die gestiegene Nachfrage nach Mehl infolge von Lockdowns und anderen Coronamassnahmen.

Mehr Importe nach der schlechten Ernte 2021

Durch die schlechte Ernte im Sommer 2021 wurden die Importe verstärkt. Infolge des vielen Regens kam es vermehrt zu Pilzbefall und die Bauern konnten weniger dreschen, sagt Fritz. Zudem führte die Nässe beim Weizen zu Auswuchs, sprich dazu, dass die Pflanzen an den Stängeln zu früh zu keimen begannen. Solches Getreide wird für die Produktion von Nahrungsmitteln unbrauchbar, stattdessen wird daraus Tierfutter hergestellt.

Vor der Erntezeit hält der Bund die Einfuhrzölle für Getreide hoch, um zu sehen, was die Ernte im Inland bringt. Stellt sich ein Jahr wie 2021 als schlecht heraus, werden die Zölle gesenkt und die Importe steigen. Importiert wurde 2021 etwa aus Tschechien, Polen oder der Slowakei, wo das Wetter und die Ernte besser waren. Aus der Ukraine hingegen, wo infolge der russischen Invasion mit bis zu 20 Prozent weniger Ernte gerechnet wird, wird kaum Getreide in die Schweiz importiert.

Auf Importe angewiesen ist die Schweiz auch, um die sogenannten Pflichtlager auf dem vom Bund vorgegebenen Füllstand zu halten, unabhängig von der Nachfrage. Auch im Silo Wil muss für die Versorgung der Bevölkerung im Krisenfall ständig eine gewisse Menge Getreide lagern. Derzeit umfasst das Pflichtlager im Silo Wil 30'000 Tonnen Getreide; Gerste, Weizen, Mais und Hafer.