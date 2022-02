SIEG Dominique Rüegg aus Rossrüti erzielt den ersten Olympia-Treffer und verhilft der Schweiz auf die Siegerstrasse Nach drei Niederlagen hat es geklappt. Die Schweizer Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft gewinn am olympischen Turnier das letzten Vorrundenspiel gegen Finnland 3:2. Zwei Spielerinnen der Region Wil tragen Entscheidendes dazu bei.

Nach einem missratenen Auftakt ins Turnier durfte sich Dominique Rüegg im letzten Vorrundenspiel über einen wichtigen Treffer freuen. Bild: Salvatore Di Nolfi, Keystone

Eine halbe Stunde war gespielt am Montag im letzten Vorrundenspiel der Schweizer Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft gegen Finnland. Das Team von Trainer Colin Muller agierte in Überzahl und eine weitere Strafe gegen die Nordländerinnen war angezeigt. Die Schweizerinnen hatten ihr Powerplay installiert und der Puck kam nach rechts zur Dominique Rüegg. Direkt und mit Wucht zog sie ab, und prompt zappelte das Spielgerät in den Maschen. 2:1 für die Schweiz.

Es war ein wichtiges und spezielles Tor. Denn es war der erste Treffer an einem olympischen Turnier für die in Rossrüti aufgewachsene Stürmerin. In der Schweizer Meisterschaft ist sie – seit dieser Saison aus Schweden zurück bei den ZSC Lions – auf dem Weg zum Meistertitel. Sie hat in 21 Partien schon 23 Treffer erzielt und 25 Assists beigesteuert. Das ergibt mehr als zwei Skorerpunkte im Durchschnitt. Und das pro Spiel.

Während Rüegg in der heimischen Meisterschaft nahezu alles trifft, war das olympische Turnier bisher harzig verlaufen. Drei Spiele, drei Niederlagen, ein Torverhältnis von 3:25 – und persönlich eine Minus-Zehn-Bilanz. Bei zehn Gegentoren stand sie also auf dem Feld

Womöglich wieder gegen Finnland

Doch dann kam das Spiel gegen Finnland. Mit Rüeggs Treffer wurde der Weg zum ersten Schweizer Sieg an diesem olympischen Turnier geebnet. Bei diesem haben sich die Spielerinnen die Latte hochgelegt. Eine Medaille soll es sein, wie schon am Olympiaturnier 2014 in Sotschi, als Rüegg beim Gewinn von Bronze allerdings noch nicht dabei gewesen war.

Dominique Rüegg, Schweizer Eishockey-Nationalspielerin aus Rossrüti. Bild: Benjamin Manser

Dominique Rüegg sagte nach dem Spiel gegenüber dem Schweizer Fernsehen:

«Der Sieg tut uns allen sehr gut, uns ist wichtig für das Selbstvertrauen. Darauf können wir aufbauen für das Viertelfinal.»

Apropos Modus: Dieser will es, dass selbst nach den drei Startniederlagen olympisches Edelmettal nach wie vor möglich ist. Da die Schweiz zu den fünf besten Nationen der Welt gehört, wird die Vorrunde lediglich dazu genutzt, um den Gegner für die Viertelfinals zu eruieren. Die Qualifikation für die K.-o.-Phase war schon vor Turnierbeginn Tatsache.

Nach dem 3:2-Sieg gegen Finnland im letzten Gruppenspiel steht noch nicht fest, auf wen die Schweizerinnen am Freitag oder Samstag im Viertelfinal treffen. In Frage kommen erneut Finnland oder Russland, gegen welche es im zweiten Vorrundenspiel eine 2:5-Niederlage abgesetzt hatte.

Erster Olympia-Assist für Sigrist

Nicht nur Dominique Rüegg dürfte die Partie gegen Finnland noch lange in guten Erinnerungen bleiben. Sondern auch der 22-jährigen Shannon Sigrist aus Henau. Sie wurde gegen die Nordländerinnen, wie Rüegg, ebenfalls in der dritten Linie eingesetzt und steuerte zum dritten Schweizer Treffer einen Assist bei. Es war der erste Skorerpunkt der Verteidigerin bei der zweiten Olympiateilnahme.