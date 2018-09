Sie kommt, spielt und geht wieder: Die Badmintonspielerin Maria Ulitina geht ab Samstag für Uzwil auf Punktejagd Am Wochenende startet der BC Uzwil in die Saison. Mit dabei ist auch seine bekannteste Neuverpflichtung: die ukrainische Profispielerin Maria Ulitina. Die 26-jährige Einzelspezialistin und Weltnummer 112 bringt viel internationale Erfahrung mit – und sie hat ein grosses Ziel. Marion Loher

Sie ergreift jede Möglichkeit zum Angriff. Neu kann auch Uzwil von Maria Ulitinas Stärken profitieren. (Bild: PD)

Maria Ulitina hat wenig Zeit, um sich an ihr neues Team zu gewöhnen. Die 26-Jährige reist heute Freitag aus Ungarn an und wird kaum 24 Stunden später erstmals für den BC Uzwil auf dem Feld stehen. Nach dem Wochenende fliegt sie zurück in ihre Heimat und kommt dann für das nächste Spiel wieder in die Schweiz. Maria Ulitina ist sich dieses Kommen und Gehen gewohnt.

Sie ist Profi, hat schon in mehreren Ländern wie Spanien, Deutschland, Dänemark oder Tschechien gespielt. Die gebürtige Ukrainerin lebt in Pécs, einer Stadt im Süden Ungarns nahe der kroatischen Grenze. Ihren Wohnort nach Uzwil zu verlegen, ist für sie kein Thema. Sie sagt:

«Ich bin in Pécs zu Hause. Hier habe ich die besten Bedingungen, um zu trainieren und mich auf die Spiele vorzubereiten.»

Im Gegensatz zu anderen Sportarten ist es im Schweizer Badminton üblich, dass ausländische Profis nicht dort wohnen, wo sie spielen. «Einerseits verdienen sie zu wenig, um das ganze Jahr hier leben zu können», sagt Iztok Utrosa, der seit gut drei Jahren nicht mehr nur für das Uzwiler NLA-Team spielt, sondern es auch trainiert.

Mental stark und unberechenbar für Gegnerinnen

«Andererseits ist es für die Vereine schwierig, den ausländischen Spielern dasselbe professionelle Training zu bieten, wie sie es in ihrer Heimat gewohnt sind.» In der Schweiz sei es beispielsweise unmöglich, regelmässig gleichstarke Sparringpartner für die täglichen Trainings zu finden.

Iztok Utrosa lernte Maria Ulitina vor gut zehn Jahren bei einem Training in Slowenien kennen. Seither hat er die Einzelspezialistin immer wieder spielen gesehen. Er weiss um ihre Stärken, bezeichnet ihre Verpflichtung als Glücksfall für den BC Uzwil. «Maria Ulitina ist mental stark.» Er ergänzt:

«Sie hat einen aggressiven Spielstil und nutzt jede Möglichkeit zum Angriff, was eher untypisch ist für eine Frau.»

Wegen ihrer Grösse, ihrer Schnelligkeit und ihrem kompletten Angriffsspiel ist sie für ihre Gegnerinnen oft unberechenbar. Bei den Uzwiler Frauen wird die Weltnummer 112 die Ergänzungsrolle übernehmen, auch weil noch nicht klar ist, wann Cendrine Hantz nach ihrer schweren Verletzung wieder spielen kann.

Mit sieben Jahren steht sie erstmals auf dem Feld

Dass die neue Spielerin nicht mit dem Team trainiert, ist für den Trainer kein Problem. «Sie ist Profi und viel international unterwegs. Sie kennt ihre Stärken und weiss sich, fit zu halten.» Sie kennt aber auch ihre Schwächen, doch die will die Profispielerin, die seit ihrem siebten Lebensjahr auf dem Badminton-Feld steht, lieber für sich behalten. Ihr Trainer Iztok Utrosa verrät:

«Dauert die Rally zu lange, kann sie ungeduldig werden und ihre Fehlerquote steigt.»

In ihrer Karriere hat Maria Ulitina nicht viel falsch gemacht. 2009 wurde sie ukrainische Juniorenmeisterin, ein Jahr später gewann sie die Slovak International sowie die Charkiw International und 2011 erkämpfte sie sich an der Hochschuleuropameisterschaften Silber und Bronze.

Ihren bisher grössten Erfolg feierte sie an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro, als sie im Frauen-Einzel gegen die ehemalige Weltmeisterin Saina Nehwal aus Indien gewann und sich damit für die Achtelfinals qualifizierte. Sie sagt:

«Ein unvergessliches Erlebnis. Der olympische Traum treibt viele Athleten an, und da gehöre ich definitiv dazu.»

Für die ukrainische Profispielerin ist Uzwil nicht der erste Abstecher in die Schweiz. Vor ein paar Jahren spielte sie bereits für den BC La Chaux-de-Fonds in der höchsten Schweizer Badminton-Liga. Dort habe es ihr sehr gut gefallen. «Deshalb musste ich auch nicht zwei Mal überlegen, als die Anfrage aus Uzwil kam.»

Töne, die man in Uzwil gerne hört

Ausserdem habe ihr der ukrainische Teamkollege, der ebenfalls für den BC Uzwil spielt, von der besonderen Atmosphäre im Club, der Euphorie und den treuen Anhängern vorgeschwärmt. Mit ihnen will Maria Ulitina am Ende der Saison feiern: «Für mich gibt es nur ein Ziel: Den Meistertitel.» Das dürften die Uzwiler Clubverantwortlichen und Anhänger gerne hören, war doch der Titelgewinn in der vergangenen Saison knapp verpasst worden.