Wildhaus Sicherheit auf zwei Rädern: Die Bike-Academy Toggenburg verbindet Spass- und Lernfaktor Es kann trainiert und an der Sicherheit gefeilt werden: Das Bike Village in Wildhaus ist eröffnet und bietet jung und alt die Möglichkeit, auf einem Parcours die Fähigkeiten auf dem Zweirad zu verbessern.

Sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ist der Parcours in Wildhaus äusserst lehrreich und abwechslungsreich gestaltet. Bild: PD

Die Bike-Academy Toggenburg befindet sich auf der Anlage des Sport- und Freizeitzentrums. Hier wurden Technikparcours für unterschiedliche Alters- und Schwierigkeitsstufen eingerichtet. Die Anlage ist vielseitig: Pumptrack, genügend Übungsfläche mit unterschiedlichem Terrain und Gastronomie sind vorhanden.

Das gleiche Prinzip wie bei der Skischule

«Ich freue mich, dass das Angebot bereits zum Saisonsstart von vielen Gästen genutzt wurde», sagt Sabine Walser, Initiantin der Bike Academy Toggenburg. Viele Kids nutzen das Saisontraining und verbessern nun spielerisch ihre Mountainbiketechnik.

Auch für Feriengäste gibt es ein Angebot. Kurse auf unterschiedlichen Levels können gebucht werden. «Das Prinzip ist dasselbe wie bei der Skischule,» erklärt Sabine Walser. «Es werden Gruppenkurse für Kids mit flexibler Dauer und auch Fahrtechnikkurse für Erwachsene angeboten.»

Die Idee einer Bike Academy im Toggenburg entstand, so gibt Sabine Walser Auskunft, bei einer Weiterbildung von Swiss Cycling, die sie besucht hat. Sie sagt: «Als ich mich mit Inhabern von Bikeschulen anderer Destinationen austauschte, dachte ich, dass es so ein Angebot für Velofahrer auch in Wildhaus braucht.» Dank der Unterstützung der Gemeinde Wildhaus-Alt. St.Johann, der Skischule Wildhaus, der Raiffeisenbank Obertoggenburg und der VeloMetzg konnte die Idee schnell umgesetzt werden.

Fahren mit E-Mountainbike will gelernt sein

Die Nachfrage, freut sich Sabine Walser, sei gross. Auch in der Sparte E-Mountainbike, wie sie festhält. Denn hier sei das Verbessern der Technik besonders wichtig, wie sie ausführt: «Wer auf ein E-Mountainbike umsteigt, merkt schnell, dass man mit höherer Geschwindigkeit und schwererem Velo unterwegs ist. Das verlängert den Bremsweg erheblich. Technik ist gefragt, um gefährliche Situationen oder Stürze zu vermeiden.»

Das Wichtigste ist aber die Freude am Velofahren – unabhängig vom Alter und vom Gefährt. «Hier im Toggenburg haben wir für alle Velofahrer schöne Routen. Diese Vielseitigkeit in einer wunderbaren Bergumgebung ist einmalig», schliesst Sabine Walser. (pd)