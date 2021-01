Serie «Viele Themen sind moralisch aufgeladen»: Christina Rüdiger möchte im Wiler Parlament ohne Scheuklappen politisieren Die SVP-Stadtparlamentarierin ist nach ihrer ersten Sitzung positiv angetan von der Atmosphäre in der Wiler Legislative. Darauf will sie aufbauen und Themen möglichst ergebnisoffen diskutieren.

Christina Rüdiger bringt als Mittelschullehrerin viel Fachwissen in die Bildungskommission mit. Bild: PD

«Es ist jetzt der passende Zeitpunkt», sagt Christina Rüdiger, die seit diesem Jahr für die SVP im Stadtparlament sitzt. Kurz nach ihrer Pensionierung habe sie genügend Kapazitäten, sich einer neuen Aufgabe zu widmen.

Auf die Idee gebracht habe sie ihr Mann Klaus, der ebenfalls für die SVP im Stadtparlament politisiert. Der SVP beigetreten ist sie schon vor längerer Zeit. «Ich schätze an der SVP, dass sie darauf schaut, massvolle Lösungen umzusetzen.» Sie sei die Partei, die für die normalen Leute schaue, auch wenn man das eigentlich von der SP erwarten dürfte, sagt Christina Rüdiger.

Ausserdem finde sie es wichtig und richtig, dass die SVP ihren Stolz auf die Schweiz nicht verhehle, wie das ein Grossteil der anderen Parteien mache. Gründe, auf die Schweiz stolz zu sein, gibt es für die gebürtige Deutsche, die 1982 eingebürgert wurde, viele.

«Ich bin ein absoluter Fan der Schweiz und von ihrem System.»

Besonders die Volksrechte seien eine ausserordentliche Errungenschaft. Diese, aber auch andere Traditionen gelte es zu bewahren. Auch deshalb finde sie es richtig, dass sich die SVP vehement gegen zu starke Eingriffe der EU einsetze.

Eine SVP-Politikerin durch und durch

Traditionsbewusstsein, Nationalstolz, Politik machen für Otto Normalbürger: Christina Rüdiger passt ausgesprochen gut zur SVP. Sie sei sich mit ihrem Mann, mit dem sie viel diskutiere, in vielem einig, sagt Christina Rüdiger. Vom politischen Profil her sind die beiden denn auch kaum zu unterscheiden: Beide SVP-Politiker durch und durch, doch weit davon entfernt, als Hardliner kategorisiert werden zu können.

Das drückt sich bei Christina Rüdiger beispielsweise darin aus, dass sie Umweltthemen offen gegenübersteht. «Mir ist ein schonender Umgang mit unserer Umwelt sehr wichtig», sagt sie. In ihrem Garten pflanzt sie selbst Obst und Gemüse an, das Dach ihres Hauses ist mit einer Fotovoltaikanlage ausgestattet, geheizt wird mit Erdwärme und zur Fortbewegung nutzt sie ein E-Bike oder ein elektrisches Auto. «Wir haben nicht unendlich viele Ressourcen auf dem Planeten», sagt sie. Es sei ein Trugschluss zu glauben, dass nur Linke und Grüne sich für das Klima einsetzten.

Was sie an der Diskussion übers Klima, aber auch ganz generell störe, sei, dass heutzutage immer weniger eine wirklich ergebnisoffene, kontroverse Debatte geführt werden könne. «Viele Themen sind moralisch aufgeladen.» Das verhindere eine kritische Auseinandersetzung und führe zu einer Kategorisierung in Gut und Böse. Doch für eine gelebte Demokratie sei es zentral, dass unvoreingenommen diskutiert werden könne, ohne dass gleich die Moralkeule geschwungen werde.

Ein schonender Umgang mit den Ressourcen betrifft für Christina Rüdiger aber nicht ausschliesslich die Umwelt, sondern auch die Stadtfinanzen. Im Hinblick auf die vom Stadtrat im Finanzplan angezeigten Defizite für die nächsten Jahre sagt sie: «Immer mehr Schulden zu machen, ist keine Lösung.» Damit werde das Problem auf die nächste Generation abgewälzt. «Wir müssen uns im Parlament deshalb immer gut überlegen, ob es etwas wirklich braucht oder ob man darauf verzichten kann.»

Bedenken vor einem Digitalisierungshype

Vor einer Woche wurde Christina Rüdiger in die Bildungskommission gewählt. Dafür bringt sie das nötige Rüstzeug mit, war sie doch 40 Jahre lang als Deutsch- und Psychologielehrerin tätig. Der fortschreitenden Digitalisierung in den Schulen steht sie kritisch gegenüber.

«Schule basiert für mich auf einer direkten Beziehung.»

Diese sowie die Möglichkeiten, laut und kontrovers zu denken, gingen durch digitale Kanäle ein Stück weit verloren. Deshalb plädiert Rüdiger für einen massvollen Einsatz digitaler Mittel im Unterricht. Selbstverständlich müssten die Schülerinnen und Schüler den Umgang mit diesen lernen, die politischen Entscheidungsträger dürften jedoch nicht in einen Digitalisierungshype verfallen.

Nach ihrer ersten Sitzung im Wiler Stadtparlament zeigt sich Christina Rüdiger positiv überrascht von der Debattenkultur. «Es ist ein ausgesprochen würdiger Umgang.» Sie habe festgestellt, dass andere Meinungen respektiert werden, es keine Zwischenrufe gebe und man einander aussprechen lässt. Kein Vergleich also etwa zum Bundestag. Das sei eine sehr gute Voraussetzung für eine konstruktive Debatte, sagt sie.

Zufrieden mit der lokalen Politik

Dem Parlament stellt sie auch für die vergangenen Jahre ein gutes Zeugnis aus. «Ich mag mich nicht erinnern, dass ich mich über einem Entscheid des Parlaments so richtig geärgert habe.» Generell ist Christina Rüdiger mit der Entwicklung der Stadt Wil sehr zufrieden. Die Velowege könnten noch ausgebaut werden und das neue Buskonzept mit den Haltestellen, welche die Strassen in den Quartieren fast auf der gesamten Breite blockierten, könnten sie noch nicht restlos überzeugen, aber ansonsten spricht sie lieber über die positiven Aspekte der Stadt Wil – und kommt dabei fast ein wenig ins Schwärmen.

Die Stadt werde völlig unterschätzt. Selbst ehemalige Arbeitskolleginnen aus Winterthur, wo sie an der Mittelschule unterrichtete, hätten kaum etwas über Wil gewusst. Dabei biete Wil auf allen Ebenen viel. Die Lage und Grösse seien ideal. Zwar sei Wil kleinräumig und doch kein hinterwäldlerisches Dorf.

«Für mich ist das die perfekte Mischung: Man ist schnell in der Natur, kann aber auch von einer guten Infrastruktur profitieren.»