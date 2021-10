Seniorenzentrum Bütschwil «Solino» rüstet sich für die Zukunft: Delegierte bewilligen 10-Millionen-Baukredit Das Seniorenzentrum Solino in Bütschwil wirbt damit, dass bei ihm die Herzlichkeit zu Hause sei. Bald werden hier aber auch Handwerker «einziehen»: Denn das 10 Millionen Franken teure Bauprojekt «Solino plus» wird umgesetzt.

Einstimmig stellten sich die Delegierten hinter das Bauprojekt «Solino plus». Bild: Christof Lampart

Der Entscheid fiel einstimmig an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung, zu welcher der Zweckverband Regionales Seniorenzentrum Solino Bütschwil am Freitagabend ins kantonale Zivilschutzausbildungszentrum nach Bütschwil eingeladen hatte.

Über 11 Millionen an Investitionen

Was 2015 mit einer ersten Analyse begann, 2016 mit der Strategie «Solino 2025 plus» eingeleitet, 2017 mit der Studie Infrastruktur geklärt und 2018/2019 mit dem politischen Prozess in den fünf Zweckverbandsgemeinden Bütschwil-Ganterschwil, Lütisburg, Mosnang, Lichtensteig und Wattwil bestätigt wurde, lag nun zur Beschlussfassung der Delegierten vor. Und es zeigte sich schnell, dass alle wichtigen Fragen geklärt waren, blieben doch kritische Voten aus.

Bis 2025 wird gebaut Der Solino-Verwaltungsrat geht fürs Bauen für beide Projekte von folgenden Zeitplan aus: Solino plus:

2022: Frühjahr: Zustimmung der Zweckverbandsgemeinden für die entsprechenden Gemeindeanteile (Beschlüsse an den Bürgerversammlungen, bzw. Urnenabstimmungen; je nach Gemeindeordnung). Sommer: Baubewilligungsverfahren. Herbst/Winter: Beginn der Bauarbeiten. 2024: Herbst: Bezug Neubau. Wohnlichkeit plus:

2022: Baubewilligungsverfahren. 2023: Beginn Bauarbeiten in Koordination mit Solino plus. 2025: Abschlussarbeiten Projekt Wohnlichkeit plus nach Abschluss des Bauprojektes. (art)

Sowohl der Neubau, in dem elf 2,5-Zimmer-Wohnungen, vierzehn Einzimmer-Wohnungen, ein Spitex-Stützpunkt und eine zweigeschossige Tiefgarage für 9'980'000 Franken realisiert werden, als auch das damit einhergehende Projekt «Wohnlichkeit plus» für 1'064'000 Franken wurden von den 15 anwesenden Delegierten einstimmig gutgeheissen. «Wohnlichkeit plus» hätte schon früher realisiert werden sollen, geht doch die letzte Auffrischung der bestehenden Infrastruktur bereits aufs Jahr 2006 zurück. Der Aufschub rührt daher, dass man beim allfälligen Ja zum «Solino plus»-Kredit gemeinsam Synergien bei Bau und Beschaffung nutzen wollte.

Wohnformen durchlässig machen

Zuvor hatte Solino-Verwaltungsratspräsident Karl Brändle noch einmal auf die Dringlichkeit des Projektes hingewiesen. Seniorinnen und Senioren hätten heute ganz unterschiedliche Zukunftsaussichten und dementsprechend auch die verschiedensten Ansprüche in punkto Dienstleistungen. Viele wollten – verständlicherweise – möglichst lange selbstständig wohnen und dabei, wenn nötig, die eine oder andere Dienstleistung (Spitex, Mahlzeitendienst etc.) in Anspruch nehmen.

Solino-Verwaltungsratspräsident Karl Brändle durfte sich freuen, dass die Delegierten einstimmig hinter den Bauprojekten standen. Bild: Christof Lampart

Diesem Konzept der gelebten Durchlässigkeit komme «Solino plus» vollumfänglich nach. «Heute braucht es keinen Ausbau des stationären Angebots mehr, sondern Wohnungen wie diese, welche eine zukunftsorientierte und bedarfsgerechte Wohnform darstellen», so Brändle.

Lage für Pflegeheime hat sich verschäft

Auch der nach 20 Jahren auf Ende Oktober in Pension gehende Solino-Geschäftsführer Markus Brändle, schwor an seinem letzten Arbeitstag die Delegierten ein, Ja zu den Bauprojekten zu sagen. Denn die Konkurrenz im Alters- und Pflegeheim-Segment habe in den letzten Jahren zugenommen und das Corona-Virus habe die Lage bezüglich Belegungen in der ganzen Branche nochmals verschärft. Wer es hier nicht schaffe, rechtzeitig ein attraktives, fluides Wohn- und Lebenskonzept fürs Alter aufzugleisen «läuft Gefahr, dass sich sein Haus schnell einmal leert», warnte Brändle.