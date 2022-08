Selbstversuch In Flawil können neu Elektroroller auf den Strassen gemietet werden – wie funktioniert das? Seit dem 1. August stehen in Flawil Elektroroller der Firma Tier auf den Strassen. In einem Pilotprojekt wird getestet, wie gut diese genutzt werden. Ein Selbstversuch.

Autorin Samantha Wanjiru auf einem der Elektroroller unterwegs in Flawil. Bild: Simon Dudle

Elektroroller gewinnen immer mehr an Beliebtheit. In den Grossstädten Europas sind sie mittlerweile ein übliches Transportmittel. Die deutsche Firma Tier Mobility versucht, mit ihren Elektrorollern und Elektrofahrrädern auch in den Schweizer Städten Fuss zu fassen.

St.Gallen oder Gossau haben mit dem Anbieter bereits Verträge abgeschlossen, um im Rahmen eines Pilotprojekts zu überprüfen, ob die zu mietenden Zweiräder nachgefragt werden. Seit Anfang Monat ist es nun auch in der Gemeinde Flawil möglich, mit den Rollern und Fahrrädern der Firma Tier durch die Stadt zu fahren. Funktioniert das?

Für die Fahrt sind ein Smartphone und eine App nötig

Für die Nutzung der Elektroroller sind ein Smartphone und die App von Tier nötig. Dabei stellt sich die Einrichtung der App als sehr einfach heraus. Mit klaren Anweisungen wird dem Kunden anhand von Grafiken und einfachem Text Schritt für Schritt erklärt, wie man die App und das Gerät bedient. Nachdem man zuerst alle Kontakt- und Zahlungsdaten eingegeben hat, werden die Funktionen der App dargestellt. Durch das Scannen eines QR-Codes auf dem Roller wird die Fahr aktiviert. Die Einrichtung der App dauert von der Installation bis zum Start der Fahrt zirka fünf Minuten – vorausgesetzt, man findet einen Roller vor Ort.

Die erste Hürde des Selbstversuchs präsentiert sich beim Finden eines freien Gerätes. Für das Pilotprojekt stehen in Flawil derzeit insgesamt 60 Roller zur Verfügung, die in vorgegebenen Parkzonen in der Gemeinde zu finden sind. Dazu gehören der Bahnhof oder die Reithalle. Da die Fahrt meist irgendwo anders endet, als sie begonnen wurde, ist keine gleichmässige Verteilung der Roller garantiert. So kann es sein, dass man bis zu zehn Minuten laufen muss, um ein Gerät zu finden. Über die Navigationskarte der App wird einem aber glücklicherweise angezeigt, wo der nächste freie Roller steht.

Fahrspass ist mit Vorsicht zu geniessen

Die Bedienung des Rollers ist ähnlich wie bei einem Töffli. Am Handgriff befinden sich die Schalter für Bremse, Blinker und Gas. Mit einem leichten Abstossen mit dem Fuss vom Boden lässt sich das Gerät kickstarten. Danach muss man nur noch aufs Gas am Handgriff drücken.

Doch der Spass ist mit Vorsichtig zu geniessen. Denn der Roller beschleunigt relativ abrupt. Gerade für Fahrerinnen und Fahrer ohne Zweiraderfahrung ist es deshalb ratsam, erstmal die befahrenen Strassen zu meiden und auf einem Parkplatz ein paar Testrunden zu drehen.

Die Firma Tier will mit ihren Fahrzeugen auch in Flawil Fuss fassen. Bild: PD

Dort sollte man auch testen, ob man mit einer Hand fahren kann. Denn eine Signalisierung der Fahrtrichtung für andere Verkehrsbeteiligte ist fast nicht anders möglich als mit dem Arm. Zwar befinden sich an den Handgriffen Blinker. Doch diese sind aufgrund der schwachen Beleuchtung und der Positionierung am Roller für andere Verkehrsteilnehmende kaum ersichtlich.

Auf ebenen Strassen mit glattem Asphalt ist die Fahrt am angenehmsten. Schwierig wird es bei Kies oder Sand. Bei dem Geholper ist es nämlich schwierig, die Umgebung scharf zu sehen. Die Areale, die man mit den Elektrorollern befahren darf, beschränken sich deshalb auch auf asphaltierte Strassen. So ist eine Fahrt in Wäldern oder auf Spielplätzen beispielsweise nicht möglich.

Zahlung kann nur mit Kreditkarte erfolgen

Jeweils zwei Stunden am Stück kann jeder Fahrer und jede Fahrerin einen Roller nutzen. Die Fahrt kostet 40 Rappen pro Minute. Somit zahlt man für einen 30-minütigen Fahrspass zwölf Franken. Ein Preis, der nicht in jedem Haushaltsbudget Platz hat. Die Zahlung kann nur durch Kreditkarte erfolgen. Was gerade für sehr junge oder ältere Kundinnen und Kunden ein Hindernis sein kann.

In der Stadt St.Gallen gibt es schon länger Elektroroller und Elektrofahrzeuge von Tier. Bild: PD

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einrichtung und Bedienung der App top funktioniert, das Lenken des Rollers aber etwas Übung braucht. Die Gemeinde Flawil eignet sich wunderbar für Elektroroller. Die Strassen sind flach und der übrige Strassenverkehr stellt kein grosses Sicherheitsrisiko dar. Was eine Gefahr darstellen kann, sind die kaum sichtbaren Blinker an den Rollern.