Kolumne Unwürdige Szenen in der Stadtkulisse Flip-Flops gehören an den Strand oder ins Freibad, aber nicht in die Stadt und schon gar nicht ins Büro – auch nicht bei 35 Grad im Schatten.

Auch mit perfekt pedikürten Füssen gehören Flip-Flops weder in die Stadt noch ins Büro. Bild: Fotolia

Kaum werden die Temperaturen sommerlich heiss, werden wir beim Flanieren durch die Stadt, und man soll es nicht glauben, mitunter auch in Büros mit unwürdigen Szenen konfrontiert. Die Rede ist von einer Fussbekleidung, die sich mittlerweile den Titel «salonfähig» erkämpft haben soll: den Flip-Flops. Dass der Name in diesem Fall Programm ist, liegt auf der Hand: Die Dinger geben grauenhafte Geräusche von sich.

Da fragt man sich, warum die in trendigen Modemagazinen immer wiederkehrenden Sommer-Modetipps mit Titeln wie «Flip-Flops in der Stadt und im Büro – ein No-Go!» offensichtlich nicht die richtigen Personen erreicht. Vermutlich deshalb, weil nur modebewusste Menschen Modemagazine lesen. Was will man auch von jemandem erwarten, der ein Stück Gummisohle mit zwei Schlaufen für salonfähig hält.

Ausserdem hält sich heutzutage scheinbar kaum noch jemand an modische Regeln. Die Begründung, Hauptsache bequem, reicht offensichtlich als allgemein anerkannte Rechtfertigung aus. Und erst recht, wenn es heiss ist. Dabei gehört dieses Schuhwerk lediglich an drei Orte: An den Strand, ins Freibad oder ins Eigenheim – sonst nirgendwo hin. An allen anderen Orten outet sich der Träger als jemand, der es nicht wahrhaben will, dass der Sommerspass auch mal ein Ende hat – nämlich dann, wenn man durch die Stadt ins Büro läuft.

Nebenbei erwähnt, offene Schuhe in jeglicher Form verlangen nach perfekt gepflegten Füssen. Selbst Damen, die regelmässig zur Pediküre gehen, sollten sich auch in Hitzezeiten ihr stilistisches Feingefühl bewahren und ihren Mitmenschen und Arbeitskollegen den Anblick von Gummi und die Geräusche, die er verursacht ersparen. Und Männer in Flip-Flops oder anderen schlappenartigen Tretern, die ihre letzte Pediküre im Grundschulalter von ihrer Mutter bekommen haben? Von denen wollen wir erst gar nicht sprechen.

Für alle anderen, die wissen, wie man sich auch bei 35 Grad stilvoll kleidet, heisst es beim Sichten: cool bleiben, tief durchzuatmen. Der nächste Winter kommt bestimmt. Allerdings erwartet uns dann schon wieder die nächste modische Entgleisung – die Ugg-Boots.