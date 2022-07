Seitenblick/Speerspitz Mit dem Nachtzug nach Ljubljana: Über die Sehnsucht nach der Fremde Ferien auf dem Balkon – gerade angesagt und eigentlich viel schöner als auf überfüllten Flughäfen auf den verspäteten Flug zu warten, findet die Autorin. Bis ihr Freunde von ihren Reisepläne erzählen.

Mit dem Nachtzug in die Ferien: Stets ein kleines Abenteuer. Bild: Keystone

Für die Sommerferien hatte ich schöne Pläne. Endlich wieder einmal weiter weg. Nicht grad die grossen Weltmeere überfliegen. Aber ein Auto mieten und ab in den Süden, den Norden, den Westen vielleicht, wenigstens das.

Es kam anders. Als ich endlich einmal die Zeit fand, um nach einer Ferienunterkunft zu suchen, hiess es im Internet meist, sie sei schon ausgebucht. Die Miete für ein Ferienauto: beinahe unbezahlbar. Die pandemiebedingte Krise in der Autoindustrie nimmt auch auf meine Ferienpläne keine Rücksicht.

Und so musste ich umdenken, Ferien in der Schweiz sollen es jetzt werden. Ein bisschen Wandern im Alpstein. Schwimmen im Lagio Maggiore. Übernachten in der Ferienwohnung der Familie. Vielleicht ein paar Tage auf dem eigenen Balkon, ist ja gerade angesagt. Und erst noch besser für die Umwelt als weites Reisen.

Einmal mehr geht es in den Ferien über Kantonsgrenzen statt wie vor der Pandemie über Landesgrenzen. Der bittere Nachgeschmack, den diese Worte nach drei Jahren auf meiner Zunge hinterlassen, lässt sich mit einem Gelato vom Glacestand am Zürichsee gut wegschlecken.

Wer will denn jetzt überhaupt noch weit verreisen. Fast täglich liest man gerade vom Chaos an den Flughäfen. Die Flugreisenden, die lange Wartezeiten in Kauf nehmen müssen, können einem leidtun. Das überlastete Flugpersonal erst recht. Und durch die steigenden Coronazahlen verpufft die Ferienvorfreude fast ganz.

Jaja, es ist schon gut, dass es mit meinen ursprünglichen Ferienplänen nicht geklappt hat. Bestimmt ist es das ...

Das dachte ich zumindest bis Anfang Woche. Ein Abendessen mit Freunden brachte meine Überzeugung ins Wanken. Es war ein netter Abend, zum Dessert gab’s Gelato auf der Dachterrasse. Ein wenig wie Ferien.

Logisch, dass sich das Gespräch dann irgendwann auch um die Pläne im Sommer drehte: «Wohin geht’s in diesem Jahr?» Die Antwort der Gäste: ein kleines Abenteuer über die Landesgrenzen hinaus, «mit dem Nachtzug nach Ljubljana», berichteten sie.

Auch nachdem sich der Besuch verabschiedet hatte, klangen die Worte noch in meinem Kopf. Ein leichtes Ziehen machte sich in meiner Magengegend bemerkbar. Und ich wusste: Auch mit einem Zürcher Glace würde sich das nicht wegschlecken lassen. Es war die Sehnsucht, wieder einmal die vertraute Umgebung zu verlassen. Fernweh nach einem kleinen Abenteuer ennet der Grenze.