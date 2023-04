Seitenblick/Speerspitz Kolumne: In welcher Saison sind wir eigentlich? Während die einen noch damit beschäftigt sind, sich einen letzten, reduzierten Osterhasen zu ergattern, kaufen sich andere eine neue Skiausrüstung. Dabei ist Ostern schon lange vorbei, die Skilifte sind geschlossen. Man weiss gar nicht mehr, in welcher Saison man eigentlich ist. Sabrina Manser Drucken Teilen

Tulpen sind schon seit gefühlt zwei Monaten in den Blumengeschäften zu finden. Bild: Fabio Baranzini

Im April ist alles ein bisschen verrückt. Während das Wetter von sonnig und warm auf windig, kalt, nass oder bedeckt wechselt, versucht man sich irgendwie auf den Frühsommer einzustellen. Doch nicht nur beim Wetter läuft es im April etwas verkehrt.

Während die einen Leute noch damit beschäftigt sind, in der Wuselkiste die letzten, reduzierten Osterhasen, die trotz des Gewühls noch ganz geblieben sind, zu ergattern, beginnt für andere die Jagd nach einer neuen Skiausrüstung. Die Skisaison ist nun definitiv vorüber, bei den meisten liegt das letzte Skiwochenende schon lange zurück. Doch jetzt heisst es bei Skihelm, Skianzug und Skiern: Ausverkauf.

Die einen beschäftigen sich also noch etwas länger mit dem Wintersport oder ziehen Ostern noch etwas in die Länge. Andere sind dafür früher dran und kaufen schon seit gefühlt zwei Monaten Erdbeeren und Tulpen.

Schon verrückt, wie sich durch Angebot und Konsum alles verschiebt. Vieles ist immer oder für möglichst lange Zeit verfügbar. Man weiss bald nicht mehr, in welcher Saison man ist.

Neigt sich der Sommer zu Ende, geht es genau so verrückt weiter. Schlendert man noch im T-Shirt durch die Stadt und geniesst die letzten warmen Sonnenstrahlen, fallen einem schon die ersten Winterstiefel in den Schaufenstern auf. Man hat noch gar nicht richtig Lust, seine Füsse in diese gefütterten Schuhe zu stecken.

Und kaum sind die Herbstferien vorbei, kommt fast das Schlimmste: das Weihnachtssortiment. Zwei Monate lang kommt man bei seinem Wocheneinkauf am Regal mit farbigen Christbaumkugeln, Samichlausfiguren und Geschenkpapier vorbei. Bei jedem Mal scheint das Sortiment noch grösser zu sein. Kaum hat man sich von diesem Weihnachtsrausch erholt, bleibt nur eine kurze Verschnaufpause. Pünktlich zur Fastenzeit kommen die neusten Osterhasenkreationen in die Gestelle.

Womit wir schon fast wieder beim Frühling angekommen sind. Wirklich verrückt, denke ich mir und beisse in eine der letzten verbliebenen Schokoladenkugeln von Weihnachten. Erst im Frühsommer kommen dann die Schoggi-Ostereier dran. Alles immer schön der Reihe nach.