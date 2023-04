Seitenblick/Speerspitz Kolumne: Am Sonntag steht der «Wahlkrampf» an Am kommenden Sonntag, dem 30. April, wird klar, ob Esther Friedli oder Barbara Gysi in den Ständerat einzieht. Und in Bütschwil-Ganterschwil wird der neue Gemeindepräsident gewählt. Im Vorfeld gibt es viel zu diskutieren.

Nationalrätin Esther Friedli (SVP, links) und Barbara Gysi (SP) reichen sich die Hand, nachdem Esther Friedli von der FDP St.Gallen zur Wahl empfohlen wurde. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

Barbara Gysi gegen Esther Friedli. Roger Meier gegen Hans Städler. In St.Gallen wird die Nachfolge von SP-Urgestein Paul Rechsteiner im Ständerat gesucht, in Bütschwil-Ganterschwil ein neuer Gemeindepräsident. Und wie üblich im Wahlkampf, gehen den Medien in dieser Zeit die Themen nicht aus.

In Bütschwil-Ganterschwil sorgte die Geheimniskrämerei der Mitte für Diskussionen. Sie forderte das Volk auf, mit alternativen Namen den zweiten Wahlgang zu erzwingen. Den Namen ihres neuen, geheimen Kandidaten wollte die Partei partout nicht preisgeben.

Nach dem ersten Wahlgang wurde enthüllt: Es ist Roger Meier, Ratsschreiber in Wattwil. Kein Jahr ist es her, dass dieser sich für das Gemeindepräsidium in Widnau gestellt hat. Toggenburger Verbundenheit sieht anders aus. Viel eher kommt der Verdacht auf, Meier will einfach Gemeindepräsident werden. Der Ort scheint zweitrangig.

In Sachen Ständeratswahlen sorgte die SRF-Sendung «Bounce Cypher» vom 10. April für Schlagzeilen. Darin sang das Wiler Rapduo «Projekt ET» die Zeile: «Sanggalle, zeig Haltig und fuck uf d Esther Friedli!» Gysi teilte das Video in den sozialen Medien. Und löste damit einen Shitstorm aus.

Sie entschuldigte sich zwar, dürfte mit der Aktion aber ein Eigentor geschossen haben. Ein Tagblatt-Leser kommentierte zum Beispiel: «Mit dieser Videoverbreitung hat sie klar gezeigt, auf welchem (tiefen) Niveau sie sich bewegt!»

Friedli machte sich dafür mit ihrer Politik im Ukrainekrieg keine Freunde. Die SVP-Nationalrätin lehnte sämtliche Vorlagen gegen den russischen Angriffskrieg ab. «Bloss weil man für die Neutralität einsteht, ist man noch lange kein Putinversteher», wehrte sich Friedli im Tagblatt-Interview und zog dennoch sogar den Unmut einiger Parteikollegen auf sich.

Sinnbildlich für den «Wahlkrampf» vom kommenden Sonntag ist die Argumentation der Jungfreisinnigen des Kantons St.Gallen, die «trotz der teilweise grossen Differenzen» Esther Friedli für den vakanten Sitz im Ständerat empfehlen. Weil sie «die geeignetere Kandidatin» darstelle. Nicht die geeignete, nur die «geeignetere». Übersetzt, aus Sicht der Jungfreisinnigen, das geringere Übel.