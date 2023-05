Seitenblick/Speerspitz Hilfe rettet den Tag Zwei Beobachtungen zum Thema spontane Hilfe gegenüber fremden Menschen: Eine einfache Unterstützung wie das Anheben eines Kinderwagens ist schnell geleistet und wird trotzdem sehr geschätzt. Wichtiger, aber auch herausfordernder, ist Hilfe in Notfallsituationen. Larissa Flammer Drucken Teilen

Ein öffentlicher Defibrillator hat kürzlich in Wil laut Alarm geschlagen, viele Passanten wurden auf den medizinischen Notfall aufmerksam. Bild: PD

Hat Ihnen schon mal jemand auf der Strasse Hilfe angeboten? Völlig uneigennützig und ungefragt? Wir Schweizerinnen und Schweiz sind ein eher zurückhaltendes Volk. Selten mischen wir uns in der Öffentlichkeit in das Leben fremder Menschen ein – zumindest in der analogen Welt, im Internet sieht das etwas anders aus.

Aber es gibt sie doch, die spontane Hilfsbereitschaft. So kürzlich an der Toggenburger Messe. Die vielen schweren Bündel mit aktuellen Ausgaben dieser Zeitung wurden mit einem Handwagen von der Redaktion zum Stand transportiert. Zwar verkürzte der neue Markthallensteg die Strecke beträchtlich, doch der Weg wurde mit Kiesabschnitten, Brettern und Schwellen zum kleinen Hindernisparcours. Plötzlich purzelten die Bündel zu Boden, der Wagen blieb an einer Kante hängen. Sofort waren helfende Hände zur Stelle, welche die Zeitungen zurück auf den Stapel hoben. Und auch unterwegs kam zweimal die Frage, ob Hilfe gewünscht ist.

Diese Art von Unterstützung ist schnell und ohne grossen Aufwand geleistet. Und trotzdem bedeutet die Hilfe oder eben nur schon das Angebot der betroffenen Person sehr viel. So auch zum Beispiel der Mutter mit dem Kleinkind auf dem Arm, der von jungen Männern der Kinderwagen die Treppe hochgetragen wurde.

Etwas mehr Überwindung braucht die Hilfeleistung im Notfall. Man übernimmt dabei Verantwortung. Doch die Hilfe ist genau dann noch um ein Vielfaches wichtiger. Als kürzlich ein anhaltender Alarm durch die Fussgängerzone in Wil schallte, liess sich die Reaktion der Passantinnen und Passanten gut studieren. Fast ausnahmslos alle Menschen wandten den Kopf, versuchten die Quelle des Lärms auszumachen. Immer mehr blieben zudem stehen und beobachteten.

Es lag ein medizinischer Notfall vor, der Lärm stammte vom öffentlichen Defibrillator. Schnell fuhren nacheinander ein Krankenwagen, die First Responder der Feuerwehr sowie ein ziviles Polizeiauto mit Blaulicht vor. Es gab also Menschen, die geholfen, die alarmiert haben. Die Menge, die zwar nur stehen blieb und beobachtete, hat den Einsatzkräften immerhin sofort Platz gemacht. Und – ebenfalls wichtig: Niemand hat gefilmt.