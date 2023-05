SEITENBLICK/SPEERSPITZ Erster Satz oder letztes Wort Was hilft der Leserin, dem Leser dabei, ein Buch auszuwählen? Ist es das Cover oder die Zusammenfassung? Allenfalls sogar der erste Satz? Zita Meienhofer Drucken Teilen

Was ist entscheidend für die Wahl eines Buches? Bild: Bruno Kissling

«Am Ende kehrte Jack Burdette doch wieder nach Holt zurück.» So lautet der erste Satz eines Buches. Der erste Satz, der Türöffner zur Lektüre. Der erste Satz, etwas vom wichtigsten. Ein Entscheidungsträger über ein Weiterlesen auf den nächsten – in diesem Fall – 276 Seiten oder über einen Stillstand, ein Abbiegen zum nächsten oder übernächsten Buch.

Der erste Satz lockt in ein Abenteuer. Er ist der Schritt in eine bessere, schlechtere, unbekannte, langweilige, neue – kurzum – in eine andere Welt. Er will uns sagen: «Komm, steig ein, folge mir, ich habe etwas für dich.» Er lockt jene, die seiner Verpackung erlegen sind, zu einem neuen Abenteuer – manchmal sanft, manchmal brachial, manchmal neckisch. Er nimmt sich wichtig. Gibt seinen Kollegen, die ihm folgen müssen, den Ton an. Er weiss: «Ich bin die Leitfigur.»

Der erste Satz ist ein Bluffer, ein Angeber. So wichtig, wie er sich nimmt, ist er nun auch wieder nicht. Denn auf den ersten Satz folgt ein zweiter, ein dritter, ein vierter…. Da ist es doch schon eher der vielleicht 217. Satz, der von sich sagen kann, für eine Entscheidung für oder gegen das Buch verantwortlich zu sein. Aber auch dieser ist nur ein kleiner Teil der ganzen Geschichte. Ohne seine 216 Kollegen davor und seine unzähligen dahinter würde auch er sein einsames Dasein fristen.

Doch dann meldet sich der letzte Satz. Ihm gehöre die ganze Aufmerksamkeit. Er sorge letztlich dafür, mit welchem Gefühl die Leserin, der Leser das Buch zuklappe. Es liege an ihm, zum Glück zu verhelfen, ein ungutes Gefühl zu hinterlassen, Trauer, Elend, Wut oder Freude, Zufriedenheit und Heiterkeit zu säen. Schliesslich habe er das letzte Wort. Der letzte Satz des Buches lautet: «Niemand hat seit jener Nacht etwas von ihnen gehört, trotzdem möchte ich das glauben und noch viel mehr hoffen.»

Nun darf jede und jeder selber entscheiden, wer wichtiger ist, wer Entscheidungsträger ist. Der Erste oder der Letzte. Übrigens: Der Titel des Buches lautet «Ein Sohn der Stadt». Allenfalls entscheidet ja schon der Titel über ein Ja oder ein Nein.