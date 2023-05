Seitenblick/Speerspitz Ein Hoch auf den Wetterfrust Regen, Wolken und nur wieder ein paar scheue Sonnenstrahlen – von Frühlingsgefühlen keine Spur. Der nasseste Mai überhaupt? Und einer der kältesten dazu? Mit der Erinnerung ist das so eine Sache. Mit dem Frust eine andere.

Wolken, Regen, Gewitter: Wetterfrust statt Frühlingslust. Bild: PD

Hand aufs Herz: Was ist an diesem Frühling frühlingshaft? Die vereinzelten Sonnentage, die für wenige Stunden das Gemüt erhellen? «Im April ist das Wetter ja öfter wechselhaft, aber an einen so ‹verschifften› Mai kann ich mich nicht erinnern», stellte unlängst genervt ein Bekannter fest. Das heisst allerdings nicht, dass es einen solchen bisher nie gab. Denn geht es ums Wetter, lässt uns das Langzeitgedächtnis immer wieder im Stich. Wie war denn der Frühling 2021? Nicht der nasseste, aber der kälteste seit 2013.

Nur, wen interessiert schon die Statistik. Es geht ums Jetzt. Um die dunklen Wolken, die regennassen Wiesen und Wege, die trostlos leeren Strassen-Cafés und die warmen Jacken, die noch immer an der Garderobe hängen. Wo sind die süssen Frühlingsdüfte, die Gefühle von überschäumender Energie, Lebendigkeit und Tatendrang? Und nirgendwo flattern Schmetterlinge: weder in der Luft noch im Bauch. Der Grill hat Rost angesetzt. Wann war da letztmals Feuer? Keine Ahnung. Das mit dem Langzeitgedächtnis ist tatsächlich eine Krux.

Wetterfrust statt Frühlingslust. Es scheint unglaublich, aber es gibt tatsächlich Forscher, die dieser Konstellation durchaus Positives abgewinnen können. In ihrer Studie spielt allerdings das Langzeitgedächtnis keine Rolle. Es geht ums Kurzzeitgedächtnis im Kontext zu schlechter Laune. Dieses soll bei düsterem Regenwetter und damit getrübter Stimmung besser funktionieren als bei Gute-Laune-Sonnenschein. Der Grund? Die schlechte Laune stimuliert offenbar eine skeptische und damit sorgfältige Verarbeitung der visuellen Eindrücke. Wogegen der Denkstil bei positiver Stimmungslage weniger wachsam, die Aufmerksamkeit folglich geringer ist.

Vielleicht funktioniert das ja über den Alltag hinaus auch im Berufsleben. Mit der frustbedingt höheren Aufmerksamkeit steigt die Arbeitsqualität. Das freut den Chef, der dank seiner positiven Emotionen die miese Laune seiner Belegschaft rasch vergisst. Freude strahlt bekanntlich aus. Reicht die Strahlkraft aus, um den Frustgeplagten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, dann nennt man das wohl eine witterungsbedingte Win-win-Situation.