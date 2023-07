Seitenblick/Speerspitz Das zollfreie Souvenir Muranoglas aus Venedig, eine glasierte Tonschale aus Lissabon, ein gefälschtes Marken-T-Shirt aus der Türkei. Jedes Ferienland buhlt mit anderen Souvenirartikeln um die Gunst der Touristen. Aber braucht es physische Erinnerungen, um ein bisschen Urlaubsfeeling zurück in den Alltag zu nehmen? Andrea Häusler Drucken Teilen

Ob Originalware oder gefälschte Designerware; der türkische Basar ist ein Touristenmagnet. Bild: Andrea Häusler

Wissen Sie, was eine Mördermuschel ist? Im Kleinformat zu maximal drei Kilogramm geht deren Schale als Feriensouvenir durch. Oder sollen es lieber vier getrocknete Seepferdchen oder zwei Accessoires aus Krokodilleder sein? Es mag erstaunen, doch das ganze exotische Sammelsurium darf als Mitbringsel in die Schweiz eingeführt werden – legal. Im Gegensatz zur scheinbar unverfänglichen Korallenkette, einem Minikaktus oder einigen Gemüsesamen.

Ein Blick auf den Souvenir-Ratgeber von WWF und Bund zeigt: Nicht alles, was intuitiv als «verbotene Ware» empfunden wird, ist es auch. Und umgekehrt. Wer bei der Aus- und Einfuhr seiner Urlaubstrouvaillen auf der sicheren Seite sein will, ist ordentlich gefordert.

Dabei ist das Shoppen am Strand oder auf lokalen Märkten doch so verlockend: Die Preise sind tief, das Angebot faszinierend und die Überredungskunst der Händler gewieft. Die Versuchung ist allgegenwärtig. Obwohl die Erfahrung gelehrt hat, dass der bemalte Holzlöffel aus Kreta oder die ziselierte Messing-Teekanne aus Marokko in den eigenen vier Wänden genauso fremd anmuten wie der Minieiffelturm aus Paris. Immerhin: Derlei klassische Andenken passieren den Zoll ohne Schwierigkeiten – bei der Ausreise, wie auch an der Grenze zur Schweiz.

Auf dünnem Eis hingegen bewegt sich, wer es exklusiver oder ganz ursprünglich mag. Um sich am Zoll Probleme einzuhandeln, braucht es keine Elfenbeinware oder Exponate aus seltenem Tropenholz im Gepäck. In Italien reicht dafür bereits ein bisschen Mittelmeersand. Und wer sich in Griechenland oder der Türkei an archäo­logisch bedeutenden Steinen vergreift, landet schlimmstenfalls im Knast.

Der Souvenirtransfer von hier nach da ist eine kleine Wissenschaft. Dabei lassen sich Urlaubsfeeling und südländischer Lifestyle weder materialisieren noch physisch konservieren. Es zählt das Erlebte. Trotzdem ist ein greifbares Andenken nett. Deshalb nehme ich jeweils zollfrei jene paar zusätzlichen Kilos nach Hause, die mir das mediterrane Essen hartnäckig auf die Hüften zaubert. Sie lassen mich in Erinnerungen schwelgen – dankbar und mit einem nachsichtigen Lächeln.