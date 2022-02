Seitenblick Wohin mit Tante Olgas Nerzstola? Einst waren Pelze gesellschaftliche Statussymbole und wurden voller Stolz zur Schau getragen. Tempi passati. Heute hängen die Mäntel, Jacken, Mützen und Stolen als Erbstücke in hintersten Ecken. So wie Tante Olgas wertvolle Nerzstola.

Für getragene Pelzmäntel gibt es heute praktisch keinen Markt mehr. Also: Wohin mit den einstigen Luxusgütern? Symbolbild: Nicole Nars-Zimmer Niz / BLZ

Eigentlich gibt es nichts Unnötigeres als Estriche. Zumal die Erfahrung lehrt: Was getreu dem Grundsatz aus den Augen aus dem Sinn unters Dachgebälk geräumt wird, könnte gleich verschenkt, verkauft oder entsorgt werden. Wenn es nur nicht so schwer fiele, sich von vermeintlich Erhaltenswertem zu lösen. Meist lagert so allerhand Gekauftes, Geschenktes und Geerbtes über Jahre im Dunkeln, bis ein Umzug oder Ausbau ansteht. Oder der Frühling Lust auf befreiendes Ausmisten macht.

Zeichen für Stil und Reichtum

Mit der Speicherklappe öffnet sich gleichsam das Tor zur Vergangenheit. Da steht die Kiste mit den alten Schulheften. Wieso bloss hatte man diese überhaupt aufgehoben? Darunter der Pappkarton mit nie eingeklebten Fotos. Zuoberst liegen die Bilder von Tante Ernas Heirat. Leicht verblasste Polaroid-Abzüge zeigen die Hochzeitsgesellschaft im Look der 70er-Jahre. Onkel Fritz mit Fliege und Smoking , Tante Olga im naturseidenen Haute-Couture-Kostüm. Über ihren Schultern ein beigeweisses Nerzcape.

Tragen oder entsorgen?

Letzteres hängt nun zwischen Streifen grünen Mottenpapiers im Plastikschrank hinter dem echtledernen Reisekofferset. Ein Erbstück. Genauso wie der schwarze Breitschwanzpersianer. Ein glockig geschnittener Mantel, damals Statussymbol der Gutbürgerlichkeit und teuer wie ein Kleinwagen.

Nur, was tun damit? Anziehen? Geht gar nicht. Obwohl das Tragen gebrauchter Pelze ja durchaus nachhaltig wäre. Zum Innenfutter umarbeiten lassen? Unbezahlbar. Ein Sofakissen nähen? Wer’s mag... Für einen Verkauf gibt es längst keinen Markt mehr. Selbst Brockenhäuser winken ab. Der Textilcontainer ist keine Option. Zu respektlos wäre dies gegenüber den getöteten Tieren und den geliebten Menschen, die für den pelzigen Luxus ein halbes Vermögen ausgegeben hatten.

Wärme für die Ärmsten

Guter Rat ist so teuer wie es die Felle einst waren. Vielleicht besteht die Lösung darin, die Teile einfach wieder zurückzuhängen und zu warten. Solange, bis eine Organisation Kleiderspenden für ein sibirisch kaltes Land sammelt. Als Kälteschutz für die Ärmsten bekäme der sinnlosen Tod der Pelztiere wenigstens noch einen bescheidenden Nutzen. Und ein Modetrend könnte, samt seinen Zeugen, in Würde und mit gutem Gewissen für immer verabschiedet werden.