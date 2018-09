Glosse Seitenblick Eine Glosse zum Thema Elterntaxis. Gianni Amstutz

Vor der Mattschule gibt es Parkierverbote. Die Polizei führte im Dezember Kontrollen durch. (Bild:Urs Bucher)

Kinder überqueren die Strasse, Autos düsen vorbei, Fahrer nehmen waghalsige Wendemanöver vor: So oder so ähnliche Szenen spielen sich tagtäglich ab. Nicht etwa im für seine – sagen wir einmal unkonventionelle – Verkehrsordnung bekannten Bangkok oder anderen Städten, in denen Vortrittsregeln gemäss Charles Darwins Überleben des Stärkeren ausgefochten werden, sondern an den Schulen der Stadt Wil.

Zumindest, wenn man den Schulleitern Glauben schenken darf, sind Eltern, die ihre Kinder zur Schule fahren – in sogenannten Elterntaxis – ein ernstzunehmendes Problem. Deshalb hat die Stadt die Situation gemeinsam mit der Polizei analysiert. Das Ergebnis war eindeutig: Ein Problem existiert nicht. Die Anzahl Elterntaxis ist verschwindend gering.

Trotzdem hat die Stadt nun reagiert. Wohl ganz nach dem Motto: Wir schaffen Lösungen, auch wenn kein Handlungsbedarf besteht. Die Stadt ist mit diesem Ansatz aber nicht alleine. Wenn die subjektive Wahrnehmung von den objektiven Tatsachen abweicht, braucht es eben Massnahmen, um die Volksseele zu beruhigen.

Das haben auch die SBB beim Wiler Bahnhof so gehandhabt. Obwohl er von der Kriminalitätsrate wohl eher einem Ponyhof gleicht, wird der Bahnhofplatz im Empfinden der Bevölkerung mit Mord und Totschlag in Verbindung gebracht. Deshalb versuchen die SBB mit verschiedenen Massnahmen das Sicherheitsempfinden zu erhöhen. In eine ähnliche Richtung tendiert das Vorgehen der Stadt. Mit Plakaten will man Eltern sensibilisieren, ohne so richtig an einen Erfolg der Kampagne zu glauben.



Anderseits muss gesagt sein, dass auch die «Gegenseite», jene der Chauffeur spielenden Eltern, von subjektiver Wahrnehmung geprägt wird. Für sie mag es sinnvoll scheinen, ihren Nachwuchs zur Schule zu fahren. Objektiv gesehen schaden sie ihrem Kind damit aber. Sie nehmen ihrem Spross damit nicht nur die Möglichkeit, zu lernen sich im Verkehr zurechtzufinden, sondern enthalten ihm auch einen wichtigen Raum zur Sozialisierung vor. Schliesslich ist der Schulweg doch der schönste Teil der Schulzeit – vor allem wenn es nach Schulschluss wieder nach Hause geht.