Kolumne Dr. Apple am Handgelenk Apple bringt seine neue Smartwatch mit integriertem EKG-Messgerät. Das verändert nicht nur jene, die ständig Krankheiten googeln. Tobias Bruggmann

Vergangene Woche war es soweit. Der (schweiss-)feuchte Traum von Krankheiten-Googlern wurde wahr: Apple präsentierte seine neueste Smartwatch. In der neuen Computer-Uhr ist ein EKG-Messgerät integriert. Vorbei sind die Zeiten, in denen man zuerst die Suchmaschine mit seinen Symptomen füttern musste, bis man die unheilbare Diagnose schwarz auf weiss erhielt. Jetzt genügt ein Fingerdruck und Apple diagnostiziert den Herzinfarkt.

Das Gerät hilft auch beim Sparen. Zum Beispiel ginge die Rekrutierung im Militär wesentlich effizienter. Die jungen Männer aus der Region müssten nicht mehr die lange Zugfahrt ins Rekrutierungszentrum nach Mels auf sich nehmen, sondern könnten ihre Daten einsenden: Die EKG-Werte ersetzten den Medizincheck, der integrierte Schrittzähler den Sporttest und ehrlicherweise sagt der Browserverlauf eines Teenagers mehr über seine Eignung zum Dienst aus als der psychologische Test.

Ein unrealistisches Gedankenspiel? Gewiss. Doch müssen die Ärzte tatsächlich Angst um ihren Job haben, weil ein amerikanischer Grosskonzern jetzt medizinische Dienstleistungen anbietet? Vermutlich ist eher das Gegenteil der Fall.

Die Spitalbetten auf den Notfallstationen sind voll. Stehen dann Spitalschliessungen zur Diskussion, ist der Aufschrei gross. Nicht, weil das Leben in den vergangenen Jahren viel gefährlicher geworden wäre, sondern weil immer mehr Patienten wegen Bagatellen den Notfall besuchen. Gefördert wird der Trend von der Technik, die einen nicht persönlich kennt und vom Schlimmsten ausgeht.

Natürlich ist es wichtig, im Notfall nicht zu zögern und sich schnellstmöglich in Behandlung zu begeben. Doch wenn man sich beim Öffnen des neusten Technikproduktes in den Finger geschnitten hat, genügt in den meisten Fällen ein Pflaster.

Ab heute stehen die neuen Smartwatches in den Regalen. Vorläufig noch ohne EKG-Funktion, denn Apple hat bislang nur die Zulassung für den amerikanischen Markt bekommen. Schweizer Kunden müssen also weiterhin googeln, bevor sie sich Sorgen machen können.