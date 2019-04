Seit Jahren eine Top-Jugendarbeit: Der Wiler Fürstenland-Cup wird 30

Anlässlich seines Jubiläums luden die Organisatoren des Fürstenland-Cups am Samstag zur Feierstunde ein, bei der vor allem der kollektive Zusammenhalt im Trainingszentrum Fürstenland gefeiert wurde. Christof Lampart

Cornel Hollenstein gratulierte den Machern des TZF und des Fürstenland-Cups für die jahrelange und erfolgreiche Arbeit im Nachwuchs- und Spitzenturnen. Bild: Christof Lampart

Die Aula Lindenhof war am Samstagnachmittag gut gefüllt – mit vielen ehemaligen und jetzigen Kunstturnerinnen und -turnern, Trainerinnen und Trainern sowie etlichen Personen, die sich irgendwie in einem sonstigen Ehrenamt um den hiesigen Turnernachwuchs verdient gemacht hatten. Sie alle kamen, um beim Jubiläums-Apéro gemeinsam auf die letzten 30 Jahren Fürstenland-Cup und auf die Anstrengungen zurückzublicken, und sich dafür irgendwie – und dies auch völlig zu Recht – ein bisschen selbst zu feiern.

Immer erfolgreicher geworden

Esther Andermatt, welcher es als Macherin und Kunstturntrainerin massgeblich zu verdanken ist, dass der Turnsport in der Region Wil in den letzten 30 Jahren aufblühte, war es vergönnt, den geselligen Anlass rückblickend zu eröffnen. «Der Aufbau ging nicht immer reibungslos vonstatten.

Es galt viele Hürden zu überwinden, aber seit 1998 darf man sagen, dass wir in einer stabilen Phase sind», so Andermatt. Wie gut dies den Turnerinnen und Turnern im Fürstenland gelang, konnte man an den zahlreichen Stellwänden nachlesen, welche in der Aula aufgestellt waren und an denen chronologisch sortierte Zeitungsartikel auf die vielen Höhepunkte und wenigen Tiefpunkte in der Geschichte des Fürstenland-Cups und des Trainingszentrums Fürstenland (TZF) verwiesen. Andermatt verhehlte nicht, dass sie den sukzessiven Erfolgsweg stolz machte: «Nach fünf Jahren hatte das TZF den ersten Turner im Nachwuchskader, bis zum ersten Schweizer Meister Junioren dauerte es zehn und bis zum ersten Natikader-Turner 20 Jahre».

Dies alles wäre jedoch nicht ohne die vielen ehrenamtlichen Engagements der Turnerfamilie möglich gewesen. Zwar sei der Fürstenland-Cup schon seit jeher der wichtigste Event im Jahresverlauf gewesen, da er zur Finanzierung der Lagerbeiträge diente, doch habe man auch Schweizer Meisterschaften, Länderwettkämpfe, Nachwettkämpfe, kantonale Kunstturntage, eidgenössische Kunstturntage oder STV-Testtage organisiert. «Oft war das TZF der Testverein, der kurzfristig in die Bresche sprang», sagt Andermatt.

Dank an Andermatt und Schärer

Auch Cornel Hollenstein, welcher zu den Anfangszeiten als Sportstudent und Trainer in nächtelanger Arbeit den technischen Aufbau des TZF – sei es durch die Ausarbeitung der Statuten oder der Trainingsplanung – vorantrieb, liess es sich nicht nehmen, dem Jubilar zu gratulieren. «In den letzten 30 Jahren wurde im Turnen alles besser und professioneller – und dementsprechend auch die Erfolge. Dass dem so ist, ist vor allem zwei Konstanten zu verdanken: Esther Andermatt und Edith Schärer. Sie sind der Inbegriff ehrenamtlichen Engagements. «Ohne solche Leute könnte man so etwas wie das TZF gar nicht führen», sagt Hollenstein.